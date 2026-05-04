В Мерцедес се оказаха готови за връщане към V8 моторите

Оказа се, че лидерите в класирането в началото на сезон 2026 във Формула 1 Мерцедес са "абсолютно готови" за" преминаване към V8 двигатели от 2030 или 2031 година, но спортът трябва да остане свързан с реалния свят, смята шефът на отбора Тото Волф.

Президентът на Световната федерация по автомобилизъм (ФИА) Мохамед бин Сулайем заяви по време на Гран При на Маями в изминалия уикенд, че преминаването от сегашните 1,6-литрови V6 турбо двигатели към V8 мотори, ще се случи най-късно до 2031, дори и без одобрението на конструкторите.

🚨 FIA president Ben Sulayem has confirmed F1 will return to V8 engines



"It's coming, oh yes, it is coming. At the end of the day, it’s a matter of time. In 2031, the FIA will have the power to do it, without any votes from the power unit manufacturers."



"You will hear about it… pic.twitter.com/vSeDsjAZzV — RBR Daily (@RBR_Daily) May 3, 2026

„Погледнато дългосрочно, от гледна точка на Мерцедес, ние сме отворени спрямо регулациите за двигателите - обясни Волф. - Обичаме осем цилиндъра. Носят ни само хубави спомени. От наша гледна точка това е истински двигател за Meрцедес, защото работи на високи обороти. И как тогава да го направим? Как да дадем достатъчно енергия от страната на батерията, за да не загубим връзка с реалния свят?

„Ако зададем 100% двигател с вътрешно горене, тогава изглеждаме малко нелепо през 2031 или 2030 г. Така че трябва да го обмислим. Трябва да го направим като нещо по-просто и в същото време да бъде и мега двигател“.

Бен Сулайем по-рано беше обяснил, че един такъв нов двигател ще получи "много малка електрификация", но Волф смята, че е възможно да се получат 800 конски сили от двигателя с вътрешно горене и след това „400 отгоре“, идващи от електрическа енергия.

„Абсолютно сме готови за такова решение - продължи Волф. - Продължаваме да проучваме вариантите за бъдещето и няма да бъдем изненадани от подобна промяна“.

Снимки: Imago