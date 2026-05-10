Ако Слот още не се е осъзнал, трябва да го направи бързо

Ако Арне Слот все още не го е осъзнал, трябва много бързо да разбере, че публиката на „Анфийлд“ изисква енергия и определен интензитет от своя отбор. Твърде често у дома през този сезон на Ливърпул му липсваше искра – нещо, от което публиката да се зареди – както и способността да довършва съперника, когато поведе.

Ливърпул не успя да се справи с разколебания Челси, освирквания от "Анфийлд" към Слот

Когато поведоха рано срещу Челси, който бе загубил последните си шест мача в Премиър лийг, отборът на Слот трябваше да използва този момент, за да доминира и да си осигури важна победа. Вместо това те позволиха на отбора на Калъм Макфарлан, който не бе във форма, да се върне в мача.

„Корекцията, която направихме на почивката, ни помогна да бъдем по-доминиращият отбор през второто полувреме. Два пъти бяхме близо“, заяви Слот. „Така че не е честно спрямо мен да се казва, че някога казвам на играчите си да се приберат назад и да не пресират. Ако е изглеждало така, това никога не е било намерението.“

Изравнителният гол на Енцо Фернандес за Челси означава, че Ливърпул вече е изпуснал девет точки от печеливши позиции в домакински мачове от Премиър лийг този сезон – най-много на „Анфийлд“ от сезон 2015/16, когато Юрген Клоп замени Брендън Роджърс като мениджър.

„Нашата идентичност е интензитетът“ беше фразата, наложена от Пеп Лейндерс, когато беше помощник-треньор на Ливърпул при Клоп.

Задачата на Слот винаги беше да прави нещата по свой начин и да не се опитва да бъде като Клоп, но този сезон неговият отбор няма почти никаква идентичност и почти никакъв интензитет.

„Мисля, че Ливърпул всъщност започна доста добре, вкара гол, а след това Челси беше по-добрият отбор. Те създадоха големи проблеми на Ливърпул, особено Марк Кукурея с пробивите си зад защитата“, каза Уейн Рууни в Match of the Day. „Публиката очевидно беше малко напрегната, което много рядко се вижда при феновете на Ливърпул. Това идва от факта, че сезонът не се развива така, както са се надявали, особено след като бяха похарчени много пари.“

Не за първи път този сезон след последния съдийски сигнал се чуха силни освирквания, въпреки че Ливърпул не беше загубил мача. Недоволството онлайн е едно, но става все по-ясно, че дори феновете, които ходят на стадиона, започват да се разочароват.

„Това вероятно има нещо общо с факта, че не печелим“, каза Слот пред TNT Sports. „Напълно логично е хората да са разочаровани, ако Ливърпул не побеждава.“

Полузащитникът Райън Гравенберх добави: „Честно казано, имаме нужда те да са зад нас. Добре, не спечелихме, но не мисля, че наистина заслужавахме това отношение. Феновете трябва да са зад нас през всичките 90 минути, защото когато бяха зад нас през второто полувреме, пресирахме наистина добре. Имаме нужда от тях. Надявам се да не го правят отново в следващите два мача.“

Попитан по-късно на пресконференцията след мача как е приел освиркванията, Слот трудно намери точните думи на английски, но каза:

„Бих искал да им покажа нещо друго, но в момента не сме способни на това. Можем да бъдем доминиращ отбор и да имаме повече топката, но искам да им дам много повече поводи да бъдат позитивни и щастливи. И съм 100% сигурен, че отборът иска същото.“

Освиркванията в 67-ата минута, когато Слот извади Рио Нгумоа – който беше най-голямата заплаха за Ливърпул – вероятно бяха дори по-силни от тези след края на мача. По-късно Слот уточни, че 17-годишният футболист е получил крампа.

„Напълно логично е да има освирквания, ако извадиш играч, който играе добре и е асистирал. Хората не очакват да извадиш точно този играч и това не беше моето намерение“, каза Слот. „Той е добър играч, но не мисля, че все още е на ниво да играе на 50 или 60% и да прави разликата. Знаех, че в момента, в който номерът му се появи, реакцията ще бъде такава.“

Федерико Киеза влезе от пейката в 77-ата минута – по-рано, отколкото често се случваше този сезон – но не предложи повече от човека, когото замени, Коди Гакпо. Италианецът има песен, която ще остане в паметта на феновете на „Анфийлд“, но почти сигурно ще си тръгне това лято. Това ще бъде лято, в което са нужни още промени. Необходимостта от тях беше очевидна и за спортния директор Ричард Хюз, който също беше на „Анфийлд“.

Ръководството на Ливърпул ще знае, че ключова част от всеки преход ще бъде гаранцията, че отборът може да започне да играе футбол, който феновете да харесват.

„Аз съм 100% убеден, че през следващия сезон ще бъдем различен отбор, ако успеем да имаме лятото, което искаме“, настоя Слот. Това бяха думи, изречени с увереността на човек, който вярва, че ще продължи да бъде мениджър на Ливърпул и през август.

Коментар на Адам Пател за bbc.com

Снимки: Imago