Слот: Аз съм мениджърът и трябва да вземам решения, хората често не знаят всичко

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира какво не е достигнало на неговият отбор да победи Челси на "Анфийлд" и обясни решението си да замени най-острия си офанзивен футболист в лицето на Рио Нгумоа след само 67 минути игра.

"Започнахме добре и имахме голям шанс след статично положение да поведем с 2:0. Вместо това, за съжаление, както и миналата седмица, получихме гол от статично положение. Бяхме много небрежни в тази ситуация. През второто полувреме видях съвсем различна интензивност. Няколко пъти бяхме близо до гол. Както толкова много пъти през този сезон, ударихме две греди. Не успяхме да контролираме играчите им. Днес те играха с много халфове", заяви Слот.

Нидерланецът коментира и освиркванията от страна на феновете на "Анфийлд". Веднъж мениджърът се сблъска с недоволството през второто полувреме, след като реши да замени Рио Нгумоа, а след това същото се случи и след последния съдийски сигнал.

"Имаше много, които не бяха съгласни със смяната на Рио, което е напълно разбираемо. Той имаше проблеми с мускулите си и когато го попитах, каза, че не е сигурен, че може да продължи. Знаех, че такава ще бъде реакцията, защото е толкова добър играч. Толкова често във футбола хората не знаят всичко. Аз съм мениджърът и трябва да вземам решения.

Ако знаят защо се взимат някои решения, хората ще ги приемат за по-логични.

Освиркванията след края на мача вероятно имат нещо общо с това, че не спечелихме. Напълно логично е хората да са разочаровани, ако Ливърпул не спечели".

No Liverpool player won more duels (6), made more ball recoveries (5) or completed more take-ons (4) against Chelsea than Rio Ngumoha.



