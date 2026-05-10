  Гуардиола: Хайде, чукове!

  • 10 май 2026 | 11:07
Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола призова Уест Хам да забави Арсенал в преследването на титлата, след като неговият тим поддържа интригата с победа срещу Брентфорд с 3:0. След като Сити спечели с голове на Жереми Доку, Ерлинг Холанд и Омар Мармуш, Гуардиола завърши пресконференцията си след мача, като направи жест със скръстени ръце и каза „Хайде, чукове!“ преди гостуването на Арсенал на "Лондон Стейдиъм", съобщи ДПА.

Манчестър Сити изглеждаше нервен срещу Брентфорд, преследващ собствените си европейски мечти, но след като Доку направи вкара страхотния първи гол след час игра, "гражданите" увеличи напрежението, когато Холанд вкара и след това подаде на Мармуш за късен трети гол.

Победата върна Сити на две точки зад Арсенал и въпреки че отборът му вече не контролира съдбата си след равенството 3:3 с Евертън в понеделник, Гуардиола се наслаждава на тръпката от поредната надпревара за титлата, след като отборът му завърши на 13 точки зад Ливърпул миналия сезон. "Обичам да съм тук отново", каза той. "Завършваме втори този сезон, минимум, така че го харесвам. Не се насладих на миналия сезон и този момент, когато се борихме да се класираме за Шампионската лига, беше толкова трудно. Но Купата на "Карабао" е в джоба ни, а финалът за ФА Къп на "Уембли" е най-красивият ден от сезона и го харесвам", каза испанецът.

Доку, който отбеляза два гола срещу Евертън в понеделник, отново беше водещата звезда на Сити. Той тероризира десния бек на Брентфорд Майкъл Кайоде, а великолепно отбелязаният му гол беше ключов за отключването на мача. "Този сезон той направи крачка напред, която играчите трябва да направят, за да се опитват да се представят все по-добре и по-добре, и това принадлежи изцяло на него, увереността", каза Гуардиола. "В добрите отбори винаги са необходими хора отпред - не само Ерлинг, атакуващите халфове и крилата трябва да играят така, за да печелят мачовете", завърши той.

