  Трудна победа на практика гарантира титлата за ПСЖ

Трудна победа на практика гарантира титлата за ПСЖ

  • 11 май 2026 | 00:06
Пари Сен Жермен вече държи титлата в Лига 1 в ръцете си, след като постигна трудна, но изключително важна победа с 1:0 над Брест в домакинството си от 33-тия кръг. Дезире Дуе донесе трите точки на домакините на "Парк де Пренс" с точен изстрел в 82-рата минута. Така парижани отново се откъснаха на 6 точки пред преследвача си Ланс и вече само някакво чудо може да ги свали от тази позиция, независимо че предстои сблъсък между двата тима през следващата седмица. Дори и да допусне две загуби в следващите си два мача, ПСЖ почти сигурно ще остане начело, тъй като има огромно предимство в головата разлика.

През първото полувреме Брест стоеше напълно равностойно на шампиона и дори създаде по-интересните положения. В 22-рата минута изстрел на Дауда Гуинда бе отразен от Ренато Марин, а в 32-рата минута Дина Ебимбе отправи доста опасен шут, но отново вратарят на домакините се прояви с добра намеса.

През втората част ПСЖ вдигна оборотите и притисна съперника си. В 53-тата минута изстрел с глава на Гонсало Рамош профуча над напречната греда.

След това В 59-ата минута удар на Сени Маюлу бе спасен от вратаря.

Маюлу бе още по-близо до гола в 69-ата минута, когато страхотен негов шут се отби от напречната греда.

Попадението за ПСЖ все пак дойде в 82-рата минута. Дезире Дуе се измъкна и стреля от границата на наказателното поле, като не остави шансове на вратаря Грегоар Кудер за 1:0.

Така ПСЖ събра актив от 73 точки и се откъсна на върха в класирането. Брест пък заема 12-ата позиция с 38 точки.

Снимки: Imago

