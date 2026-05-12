Дембеле отново бе избран за най-добър в Лига 1, Олисе изпревари Мбапе при френските играчи в чужбина

В Париж се състоя 34-ото издание на годишните награди на Националния съюз на професионалните футболисти (UNFP), на което бяха отличени най-добрите играчи и треньори във френския футбол за сезона.
Церемонията се проведе в двореца „Броняр“ в присъствието на множество звезди, а логично ПСЖ обра множеството награди на церемонията.
Логично Усман Дембеле беше избран за най-добър играч в Лига 1 за втора поредна година. Той спечели в конкуренцията на съотборника си Нуно Мендеш, Мейсън Грийнууд от Марсилия и Флориан Товен от Ланс.
При получаването на наградата си за най-добър играч, носителят на "Златната топка" за 2025 г.: каза: „Това е благодарение на целия клуб, имам изключителни съотборници, трима или четирима от които можеха да спечелят тези трофеи. Феновете са невероятни. Ще останем концентрирани, защото предстоят финал на Шампионската лига и Световно първенство. Благодаря на цялото си семейство, на треньора Луис Енрике, а също и на Витиня, защото ме помоли да му отдам почит. Той е изключителен съотборник, заслужаваше този трофей, но... има само един гол... (смее се).“
Освен това Дембеле спечели и приза за най-красив гол. Нападателят на ПСЖ беше отличен за попадението си срещу Лил – внезапен прехвърлящ удар, след като финтира няколко защитници в наказателното поле.
За втора поредна година призът за най-добър млад играч на Лига 1 отиде при Дезире Дуе. Футболистът на ПСЖ, който наскоро изигра своя мач номер 100 за клуба, изрази своята благодарност.
„Великолепно е. Искам да благодаря на съотборниците си, това е преди всичко колективна награда. Тя е резултат от работата, която вършим всеки ден с треньора. Благодаря ви, момчета. Днес съм щастлив. Благодаря на треньора и на президента Насер“, Краят на сезона е прекрасен. Скоро ще станем шампиони в Лига 1 и ни предстои този голям финал в Шампионската лига. Уверени сме в силите си", заяви Дуе.
Крилото на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе пък изпревари Килиан Мбапе и спечели трофея за най-добър френски играч в чужбина за своя великолепен сезон.
"Да получа този трофей е голяма чест за мен. Много съм благодарен. Исках да благодаря на съотборниците си и на клуба. Нямам търпение да дам всичко от себе си с националния отбор на Франция това лято, за да накарам страната да се гордее", заяви Олисе на церемонията.
Любопитен факт бе, че Пиер Саж, наставникът на приятната изненада Ланс, изпревари Луис Енрике, в класацията за най-добър треньор в Лига 1. Представител на северния тим грабна още една индивидуална. Тя бе спечелена от Робин Рисер, 21-годишният страж на Ланс, получи трофея на UNFP за най-добър вратар в Лига 1.
Бившият нападател на Кот д'Ивоар Дидие Дрогба получи трофея на UNFP за „граждански ангажиран играч“. Легендата на Челси, преминал през френски тимове като Марсилия, Гинган и Льо Ман, бе награден за дейността на своята фондация в подкрепа на нуждаещи се общности.
