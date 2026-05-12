Дембеле отново бе избран за най-добър в Лига 1, Олисе изпревари Мбапе при френските играчи в чужбина

В Париж се състоя 34-ото издание на годишните награди на Националния съюз на професионалните футболисти (UNFP), на което бяха отличени най-добрите играчи и треньори във френския футбол за сезона.

Церемонията се проведе в двореца „Броняр“ в присъствието на множество звезди, а логично ПСЖ обра множеството награди на церемонията.

𝐎𝐔𝐒𝐌𝐀𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐌𝐁𝐄́𝐋𝐄́ 👑 👑



Élu par ses pairs. Confirmé par ses pairs.



Pour la deuxième année consécutive, @dembouz remporte le Trophée UNFP du Meilleur Joueur de @Ligue1



Félicitations Ousmane ✌️#TropheesUNFP pic.twitter.com/nhWZ9mPWqI — UNFP (@UNFP) May 11, 2026

Логично Усман Дембеле беше избран за най-добър играч в Лига 1 за втора поредна година. Той спечели в конкуренцията на съотборника си Нуно Мендеш, Мейсън Грийнууд от Марсилия и Флориан Товен от Ланс.

При получаването на наградата си за най-добър играч, носителят на "Златната топка" за 2025 г.: каза: „Това е благодарение на целия клуб, имам изключителни съотборници, трима или четирима от които можеха да спечелят тези трофеи. Феновете са невероятни. Ще останем концентрирани, защото предстоят финал на Шампионската лига и Световно първенство. Благодаря на цялото си семейство, на треньора Луис Енрике, а също и на Витиня, защото ме помоли да му отдам почит. Той е изключителен съотборник, заслужаваше този трофей, но... има само един гол... (смее се).“

Освен това Дембеле спечели и приза за най-красив гол. Нападателят на ПСЖ беше отличен за попадението си срещу Лил – внезапен прехвърлящ удар, след като финтира няколко защитници в наказателното поле.

За втора поредна година призът за най-добър млад играч на Лига 1 отиде при Дезире Дуе. Футболистът на ПСЖ, който наскоро изигра своя мач номер 100 за клуба, изрази своята благодарност.

✨🎥 𝗙𝗮𝗶𝘁𝗲𝘀 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗿 𝘁𝗼𝘂𝘁𝗲𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗲́𝗿𝗮𝘀 🎥✨



Désiré Doué décroche le Trophée UNFP du Meilleur Espoir de @Ligue1 pour la 2ème fois consécutive 🏆🌟



Félicitation Désiré 🙌#TropheesUNFP pic.twitter.com/zF7iTCyKCV — UNFP (@UNFP) May 11, 2026

„Великолепно е. Искам да благодаря на съотборниците си, това е преди всичко колективна награда. Тя е резултат от работата, която вършим всеки ден с треньора. Благодаря ви, момчета. Днес съм щастлив. Благодаря на треньора и на президента Насер“, Краят на сезона е прекрасен. Скоро ще станем шампиони в Лига 1 и ни предстои този голям финал в Шампионската лига. Уверени сме в силите си", заяви Дуе.

𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥, 𝐫𝐨𝐢 𝐝𝐞 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐡 👑



Technique, percussion et élégance ✨

Michael Olise a illuminé la saison bavaroise sur son côté droit 💪



Trophée UNFP du Meilleur Joueur français à l’étranger 🏆



Félicitations Michael ! 👏 #TropheesUNFP pic.twitter.com/Z027qB7NE7 — UNFP (@UNFP) May 11, 2026

Крилото на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе пък изпревари Килиан Мбапе и спечели трофея за най-добър френски играч в чужбина за своя великолепен сезон.

"Да получа този трофей е голяма чест за мен. Много съм благодарен. Исках да благодаря на съотборниците си и на клуба. Нямам търпение да дам всичко от себе си с националния отбор на Франция това лято, за да накарам страната да се гордее", заяви Олисе на церемонията.

“𝑼𝒏 𝒃𝒐𝒏 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒊̂𝒏𝒆𝒖𝒓, 𝒄’𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏 𝒃𝒐𝒏 𝒏𝒂𝒗𝒊𝒈𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓 𝒆𝒏 𝒊𝒏𝒄𝒆𝒓𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆” ⚓



Pierre Sage a gardé le cap tout au long de la saison, menant ses hommes sur les terres européennes la saison prochaine ✨🌍



🏆 Lauréat du Trophée UNFP du Meilleur… pic.twitter.com/ID8kM0ke0y — UNFP (@UNFP) May 11, 2026

Любопитен факт бе, че Пиер Саж, наставникът на приятната изненада Ланс, изпревари Луис Енрике, в класацията за най-добър треньор в Лига 1. Представител на северния тим грабна още една индивидуална. Тя бе спечелена от Робин Рисер, 21-годишният страж на Ланс, получи трофея на UNFP за най-добър вратар в Лига 1.

⚽ Une légende sur le terrain.

🤍 Un modèle en dehors.



Didier Drogba remporte le Trophée UNFP - Fondaction du Football du Joueur Citoyen pour son engagement en faveur de la paix et de nombreuses causes en Afrique 🏆🌍



Félicitations Didier ! 👏 #TropheesUNFP pic.twitter.com/tdiC0W4zor — UNFP (@UNFP) May 11, 2026

Бившият нападател на Кот д'Ивоар Дидие Дрогба получи трофея на UNFP за „граждански ангажиран играч“. Легендата на Челси, преминал през френски тимове като Марсилия, Гинган и Льо Ман, бе награден за дейността на своята фондация в подкрепа на нуждаещи се общности.

Снимки: Imago