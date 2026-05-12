Легенда на Мексико се готви за участие на шесто Световно първенство

Легендарният вратар Гийермо Очоа заяви, че се присъединява към последния лагер на мексиканския национален отбор, а това означава и много сериозна възможност да участва на шесто Световно първенство. 40-годишният ветеран по всяка вероятност ще попадне в списъка на селекционера Хавиер Агире за първенството от 11 юни до 19 юли, на което домакини са три страни – САЩ, Канада и Мексико.

„Да облека отново тази фланелка никога не е било нещо рутинно или обикновено. Винаги е привилегия. Днес започва последният ми тренировъчен лагер. Но този път го виждам по различен начин. С по-пълно сърце, повече рани, повече спомени и същото вълнение като детето, което някога е мечтало да защити тази емблема. Преживях незабравими емоции и моменти, слушах химна и си спомням за мачове, които отново и отново ме карат да настръхвам. Но всеки път, когато селекционерът на Мексико – който и да е той, ми се обади, нещо в мене се отключва отново и отново. Може би футболът измерва годините. Но страстта никога не се е научила да брои времето. Аз съм си вкъщи. С националния си отбор съм. И докато има шанс да се боря за тази страна... сърцето ми ще бъде там на първо място. Напред към Мондиал 2026 🇲🇽“, коментира в профилите си в социалните мрежи Очоа, който в момента пази за АЕЛ (Лимасол) в кипърското първенство и има повече от 150 мача за националния отбор на страната си.

Той ще се превърне в един от малкото играчи, които ще участват на шест световни първенства, редом с Лионел Меси и Кристиано Роналдо, след като преди това е представял Мексико на първенствата в Германия през 2006 година, Южна Африка през 2010-а, Бразилия през 2014-а, Русия през 2018-а и Катар през 2022-ра. Стражът също така смята, че турнирът може да отбележи края на кариерата му, казвайки пред TUDN миналия месец, че „може да дойде краят за мен след Световно първенство“. Още повече, че и на други места е намеквал, че се подготвя да сложи край на цялата си кариера изобщо в професионалния футбол.

Мексиканците ще завършат подготовката за Мондиал 2026 с контроли с Гана на 22 май, с Австралия на 30 май и със Сърбия на 4 юни. Откриването за тях е на 11 юни с Южна Африка на “Ацтека”, като това ще бъде и първият мач в турнира.

Следвай ни:

Снимки: Imago