В Мексико отправиха предупреждение към част от националите си относно Световното първенство

Мексиканската футболна федерация предупреди играчите от местното първенство, че ще бъдат вадени от групата за световните финали при отсъствие от предстоящия тренировъчен лагер. Това се случи след разрешението за футболистите на Толука да останат с клуба си за полуфиналите от Купата на КОНКАКАФ срещу ФК Лос Анджелис, който е отвъд началото на тази седмица.
17-годишен вундеркинд попадна в списъка на Мексико за Световното
"Всички футболисти трябва да бъдат на първата тренировка в Мексико Сити. По инструкция на треньорския щаб, всеки отсъстващ от старта на лагера ще бъде изваден от групата за Световното първенство", съобщават от местната федерация. Решението бе критикувано от собственика на Чивас Гуадалахара - Амори Вергара, който изпраща петима футболисти за Мондиал 2026. Неговият клуб ще бъде без тези футболисти за четвъртфиналите на Клаусура срещу Тигрес УАНЛ, който има предимство от два гола преди реванша.
Мексико е съвместен домакин на Световното първенство със САЩ и Канада и започва с контролните мачове на 22 май срещу Гана. След това има насрочени проверки с Австралия на 30 май и Сърбия на 4 юни, преди мексиканците да започнат турнира с двубой срещу Южна Африка на 11 юни.
Снимки: Gettyimages