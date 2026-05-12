Челси обмисля оферта към Чаби Алонсо

От Челси разишляват върху възможността да отправят оферта към Чаби Алонсо относно мениджърския пост на клуба, съобщава The Athletic.

Челси иска да има нов мениджър до средата на следващия месец

Оттам обаче уточняват, че лондончани все още търсят своя следващ наставник и засега нищо не е сигурно. Освен 44-годишния специалист, другите двама известни кандидати, които са разглеждани от клуба, са напускащият мениджър на Борнемут Андони Ираола и този на Фулъм Марко Силва, който е желан и от Бенфика.

Chelsea are exploring a deal to appoint Xabi Alonso as the club’s new head coach.



The Spaniard is open to the possibility, but at this stage nothing is decided as the process to hire a permanent successor to Liam Rosenior continues, with outgoing Bournemouth head coach Andoni… pic.twitter.com/PZaP8Hz1Rl — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 11, 2026

Както е известно, Алонсо е свободен от януари насам, когато беше уволнен от Реал Мадрид след загубения финал от Барселона за Суперкупата на Испания. От друга страна, само през този сезон Челси освободи двама наставници: Енцо Мареска през януари и Лиъм Росиниър през април. Така до края на кампанията тимът ще бъде временно воден от Калъм Макфарлън.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages