Челси обмисля оферта към Чаби Алонсо

  • 12 май 2026 | 11:52
От Челси разишляват върху възможността да отправят оферта към Чаби Алонсо относно мениджърския пост на клуба, съобщава The Athletic.

Челси иска да има нов мениджър до средата на следващия месец

Оттам обаче уточняват, че лондончани все още търсят своя следващ наставник и засега нищо не е сигурно. Освен 44-годишния специалист, другите двама известни кандидати, които са разглеждани от клуба, са напускащият мениджър на Борнемут Андони Ираола и този на Фулъм Марко Силва, който е желан и от Бенфика.

Както е известно, Алонсо е свободен от януари насам, когато беше уволнен от Реал Мадрид след загубения финал от Барселона за Суперкупата на Испания. От друга страна, само през този сезон Челси освободи двама наставници: Енцо Мареска през януари и Лиъм Росиниър през април. Така до края на кампанията тимът ще бъде временно воден от Калъм Макфарлън.

