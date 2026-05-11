Челси иска да има нов мениджър до средата на следващия месец

  • 11 май 2026 | 16:00
Ръководството на Челси си е поставило за цел да назначи нов постоянен мениджър до средата на месец юни, твърди “Скай спортс”. В момента се обсъждат пет-шест имена, като фаворитите са Чаби Алонсо, Андони Ираола и Марко Силва. Към тях обаче интерес проявяват и други клубове.

Говореше се, че Чави Ернандес, Сеск Фабрегас и Франческо Гариоли също са в разширения списък.

В момента фокусът на временния мениджър Калъм Макфарлън е съботният финал за ФА Къп срещу Манчестър Сити. Триумф в турнира може да се окаже и най-прекият път към класиране в евротурнирите. Иначе в Премиър лийг “сините от Лондон” в момента са на девето място, като са на цели шест точки от шестата позиция, която може да даде право на участие в Шампионската лига, в случай че Астън Вила триумфира в Лига Европа и завърши в топ 5.

