Нови седем вълнуващи битки във Втора лига

Днес предстои да се изиграят останалите седем мача от 32-рия кръг на Втора лига. Лидерът Дунав може да си гарантира промоция в елита още днес. За да се случи това, "драконите" трябва да победят Фратрия на "Коритото".
Янтра продължава борбата за второто място с важно домакинство на Вихрен, който също не крие амбициите си за участие в бараж за място в efbet Лига. На дъното също е интересно, като битката за оцелявяване ще бъде до самия край.
Втора лига, XXXII кръг:
10 май, неделя, 18:30 ч.:
Етър 0:1 Хебър (Пазарджик)
0:1 Стефан Каменов (72)
Хебър превзе Велико Търново
11 май, понеделник, 17:45 ч.:
Янтра (Габрово) - Вихрен (Сандански)
11 май, понеделник, 18:00 ч.:
Лудогорец II - Локомотив (Горна Оряховица)
Спортист (Своге) - Пирин (Благоевград)
11 май, понеделник, 20:15 ч.: