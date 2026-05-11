Нови седем вълнуващи битки във Втора лига

  • 11 май 2026 | 15:50
Нови седем вълнуващи битки във Втора лига

Днес предстои да се изиграят останалите седем мача от 32-рия кръг на Втора лига. Лидерът Дунав може да си гарантира промоция в елита още днес. За да се случи това, "драконите" трябва да победят Фратрия на "Коритото".

Янтра продължава борбата за второто място с важно домакинство на Вихрен, който също не крие амбициите си за участие в бараж за място в efbet Лига. На дъното също е интересно, като битката за оцелявяване ще бъде до самия край.

Втора лига, XXXII кръг:

10 май, неделя, 18:30 ч.:

Етър 0:1 Хебър (Пазарджик)

0:1 Стефан Каменов (72)

Хебър превзе Велико Търново

11 май, понеделник, 17:45 ч.:

Янтра (Габрово) - Вихрен (Сандански)

11 май, понеделник, 18:00 ч.:

Миньор (Перник) - ЦСКА II

Марек - Черноморец (Бургас)

Лудогорец II - Локомотив (Горна Оряховица)

Спортист (Своге) - Пирин (Благоевград)

Севлиево - Беласица

11 май, понеделник, 20:15 ч.:

Фратрия - Дунав (Русе)

