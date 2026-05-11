Янтра и Вихрен зарадваха конкурентите със самоубийствен хикс

Янтра и Вихрен завършиха при нулево равенство в среща от 32-рия кръг на Втора лига, играна на стадион "Христо Ботев". Този резултат не устройва нито един от двата отбора, които се борят за баражното второ място.

Към момента то се заема именно от "ковачите", които обаче могат да бъдат изместени от Фратрия, ако "братлетата" победят Дунав. "Драконите" пък са само на точка от завръщане в елита.

Вихрен остава на четвъртата позиция в класирането, на три точки от днешния си съперник. На "еделвайсите" им остана един мач, в който са домакини на Миньор. За Янтра пък предстои гостуване в Русе, а за край на сезона приемат Беласица в Габрово.