ЦСКА II изпрати Вили Вуцов и Миньор при изпадащите

  • 11 май 2026 | 20:04
Дублиращият отбор на ЦСКА спечели гостуването си на Миньор от 32-рия кръг на Втора лига. "Армейците" се наложиха с 2:1, като и трите попадения в срещата паднаха преди почивката.

Алесандро Николов откри резултата още в седмата минута, а малко по-късно Александър Александров (16') изравни за "чуковете". В самия край на първата част Марк-Емилио Папазов (44') отново върна преднината на "червените".

По този начин тимът на Валентин Илиев се завърна на победния път и се утвърди на петото място в класирането, докато Миньор вече е под чертата, тъй като един от основните му конкуренти в борбата за спасение - Спортист (Своге), надделя над Пирин и изпревари момчетата на Велислав Вуцов.

В следващия кръг "жълто-черните" гостуват в Сандански, а в последния си мач за сезона приемат лидера Дунав (Русе). За ЦСКА II остава само един двубой – срещу Локомотив в Горна Оряховица.

