Ливърпул ще капарира визите за ШЛ или Челси най-сетне ще спре свободното падане?

Един от класическите сблъсъци в английския футбол се завръща на „Анфийлд“ в момент, когато залозите за домакините не биха могли да бъдат по-високи. Ливърпул заема четвъртото място в класирането с 58 точки и победа днес следобед до голяма степен ще подпечата тяхното участие в Шампионската лига през следващия сезон. За Челси обаче кампанията се превърна в истинско разочарование, като „сините“ заемат незавидното 9-то място с 48 пункта. Все пак таблицата е достатъчно гъсто населена и лондончани все още имат шанс да се класират за някой от европейските клубни турнири през идния сезон.

Ливърпул влиза в мача след разочароваща загуба с 2:3 от Манчестър Юнайтед, но преди това тимът на Арне Слот записа важни победи срещу Евертън (2:1) и Кристъл Палас (3:1). Мърсисайдци показват колебания, но остават фаворити на собствения си стадион.

Ситуацията в Челси е критична. Лондончани са в серия от шест поредни загуби в първенството, последната от които бе с 1:3 срещу Нотингам Форест. Единственият лъч светлина за тима напоследък бе минималният успех с 1:0 срещу Лийдс в турнира за ФА Къп, но в Премиър лийг формата им е катастрофална.

Мениджърът на Ливърпул, Арне Слот, бе категоричен, че отборът му се нуждае от силно представяне: „Винаги е труден мач и за двата отбора, защото има толкова много качество и от двете страни. Трябва ни добра отборна продукция, за да си осигурим мястото в Шампионската лига“. Слот също така отбеляза, че въпреки резултатите, Челси има ясна идентичност на игра.

От другата страна, Челси ще бъде воден от временния мениджър Калъм Макфарлан, който пое поста след Енцо Мареска. Предизвикателството пред него е огромно, предвид дългия списък с контузени играчи, включващ Роберт Санчес, Педро Нето и Алехандро Гарначо.

Статистиката от последните срещи дава леко предимство на Челси в първенството. „Сините“ спечелиха последните два двубоя в Премиър лийг съответно с 2:1 и 3:1 на „Стамфорд Бридж“. Ливърпул обаче има сладки спомени от февруари 2024 г., когато победи лондончани с 1:0 на финала за Карабао Къп с гол на Вирджил ван Дайк в продълженията. Последният мач на „Анфийлд“ между двата тима завърши с убедително 4:1 за домакините през януари 2024 г., което дава надежда на феновете на Ливърпул за нов изразителен успех.

Домакините ще бъдат без голямата си звезда Мохамед Салах, който лекува травма в подколянното сухожилие. Аут са още вратарят Алисон Бекер и нападателят Александър Исак. Добрата новина за Слот е завръщането в тренировъчния процес на Ибрахима Конате и Флориан Виртц.