Доминик Янков със сериозна контузия?

Халфът на Локомотив София Доминик Янков ще премине днес изследване на ЯМР. Полузащитникът го тормози проблем в глезена още от подготовката в Турция.

На стадион "Огоста" той бе заменен още в 5-ата минута от Доналдо Ачка. Тогава Янков сам се строполи и бе заменен, а съмненията са за тежка травма.

Бившият шампион с Лудогорец е под наем в "Надежда" от Риека. В началото на юни той трябва да се завърне и да започне подготовка с хърватския тим, ако травмата не е сериозна.

В същото време собственикът на железничарите Веселин Стоянов заяви, че няма да се бърза с избора на нов старши треньор. В оставащите мачове до края на кампанията ще е шефът на ДЮШ Александър Георгиев.