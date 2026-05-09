Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Монтана продължава борбата за спасение с важен сблъсък на "Огоста"

Монтана продължава борбата за спасение с важен сблъсък на "Огоста"

  • 9 май 2026 | 07:05
  • 1077
  • 0
Монтана продължава борбата за спасение с важен сблъсък на "Огоста"

Монтана и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в двубой от 34-тия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Огоста" е от 13:45 часа и ще бъде ръководен от Станимир Тренчев.

Домакините продължават борбата за своето спасение, докато "железничарите" вече дишат по-спокойно, тъй като си осигуриха оставането в елита. От началото на плейофната фаза двата отбора записаха по една победа и две равенства и все още не познават вкуса на загубата.

Въпреки това тимът на Атанас Атанасов остава на дъното в класирането, като към този момент се намира на 6 точки от баражното 13-о място. Монтанци се нуждаят от задължителен успех днес, за да запазят реални шансове за спасение. В противен случай целта им ще стане много трудно постижима.

Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха
Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

"Сините" със сигурност има за какво да съжаляват, след като преди 4 дни пропиляха аванс от два гола срещу Берое и пропуснаха страхотна възможност да спечелят трите точки. Столичани пък се озоваха в противоположната ситуация - те наваксаха изоставане от 0:2 срещу Ботев (Враца) и в крайна сметка стигнаха до реми.

Локо (София) проспа първите минути, но успя да се събуди след почивката срещу Ботев (Враца)
Локо (София) проспа първите минути, но успя да се събуди след почивката срещу Ботев (Враца)

Очаква се начело на Локомотив за застане Георги Донков, а временният наставник Александър Георгиев, който замени на пожар Станислав Генчев, да се завърне в детско-юношеската школа на клуба.

Локо (София) има нов старши треньор
Локо (София) има нов старши треньор

Орела отново ще може да разчита на един от голмайсторите на отбора - Филип Ежике. Аут обаче е халфът Томас Азеведо, който получи травма срещу заралии.

Един от голмайсторите на Монтана се завръща срещу Локо (София)
Един от голмайсторите на Монтана се завръща срещу Локо (София)

В лагера на "червено-черните" няма сериозни кадрови проблеми, а след изтърпяно наказание се завръща десният краен бранител Реян Даскалов.

В двете им срещи по-рано през сезона Локо (София) записа две победи над днешния си съперник - 3:0 в столицата и 2:1 в Монтана.

Монтана - Локомотив (София)

Начало: 13:45 часа
Съдия: Станимир Тренчев
Стадион: "Огоста", Монтана

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Серия Б приключи - Антов и Монца са в плейофите за елита, Специя и Христов изпаднаха

Серия Б приключи - Антов и Монца са в плейофите за елита, Специя и Христов изпаднаха

  • 9 май 2026 | 02:22
  • 2367
  • 1
"Армейците" със закачка към Найденов: La voz от Бистрица отсече: Нова победа за ЦСКА

"Армейците" със закачка към Найденов: La voz от Бистрица отсече: Нова победа за ЦСКА

  • 8 май 2026 | 22:30
  • 7020
  • 4
Алвеша: След гола паднахме психически

Алвеша: След гола паднахме психически

  • 8 май 2026 | 22:23
  • 2252
  • 4
Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

  • 8 май 2026 | 22:17
  • 21267
  • 53
Цветомир Найденов след загубата от ЦСКА: Отиваме да бачкаме

Цветомир Найденов след загубата от ЦСКА: Отиваме да бачкаме

  • 8 май 2026 | 22:13
  • 8070
  • 26
Героят Брахими: Важните мачове предстоят, имаме нужда от още самочувствие

Героят Брахими: Важните мачове предстоят, имаме нужда от още самочувствие

  • 8 май 2026 | 22:07
  • 1479
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

  • 9 май 2026 | 07:17
  • 989
  • 3
Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

  • 8 май 2026 | 21:54
  • 77822
  • 565
Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

  • 8 май 2026 | 22:17
  • 21267
  • 53
Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

  • 8 май 2026 | 19:23
  • 33651
  • 47
Петима от ЦСКА пропускат следващия мач срещу ЦСКА 1948, Джеймс Ето'о аут и за дербито с Левски

Петима от ЦСКА пропускат следващия мач срещу ЦСКА 1948, Джеймс Ето'о аут и за дербито с Левски

  • 8 май 2026 | 21:53
  • 10649
  • 7