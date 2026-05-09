Монтана продължава борбата за спасение с важен сблъсък на "Огоста"

Монтана и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в двубой от 34-тия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Огоста" е от 13:45 часа и ще бъде ръководен от Станимир Тренчев.

Домакините продължават борбата за своето спасение, докато "железничарите" вече дишат по-спокойно, тъй като си осигуриха оставането в елита. От началото на плейофната фаза двата отбора записаха по една победа и две равенства и все още не познават вкуса на загубата.

Въпреки това тимът на Атанас Атанасов остава на дъното в класирането, като към този момент се намира на 6 точки от баражното 13-о място. Монтанци се нуждаят от задължителен успех днес, за да запазят реални шансове за спасение. В противен случай целта им ще стане много трудно постижима.

"Сините" със сигурност има за какво да съжаляват, след като преди 4 дни пропиляха аванс от два гола срещу Берое и пропуснаха страхотна възможност да спечелят трите точки. Столичани пък се озоваха в противоположната ситуация - те наваксаха изоставане от 0:2 срещу Ботев (Враца) и в крайна сметка стигнаха до реми.

Очаква се начело на Локомотив за застане Георги Донков, а временният наставник Александър Георгиев, който замени на пожар Станислав Генчев, да се завърне в детско-юношеската школа на клуба.

Орела отново ще може да разчита на един от голмайсторите на отбора - Филип Ежике. Аут обаче е халфът Томас Азеведо, който получи травма срещу заралии.

В лагера на "червено-черните" няма сериозни кадрови проблеми, а след изтърпяно наказание се завръща десният краен бранител Реян Даскалов.

В двете им срещи по-рано през сезона Локо (София) записа две победи над днешния си съперник - 3:0 в столицата и 2:1 в Монтана.

Монтана - Локомотив (София)

Начало: 13:45 часа

Съдия: Станимир Тренчев

Стадион: "Огоста", Монтана