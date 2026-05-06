Съдийската комисия към БФС отчете успешен дебют на Антонио Антов в efbet Лига

Българското съдийство уверено върви напред, като показва, че разполага с ново поколение амбициозни и подготвени млади рефери. Последният пример за налагането на качествено ново поколение арбитри е Антонио Антов от Кюстендил, чийто успешен дебют отчетоха в Съдийската комисия към БФС, пише БТА.

Поредният млад талант на българското футболно съдийство направи своята важна крачка към върха и експертите в централата останаха доволни от представянето му. Антов дебютира като главен съдия в efbet Лига в двубоя между Локомотив (София) и Ботев (Враца), където остави отлични впечатления със своето представяне. Увереността му на терена, спокойствието при вземането на решения и ясното управление на мача показаха, че бъдещето принадлежи на добре подготвените и смели млади съдии.

Оценката му е добра, а грешки реално нямаше, въпреки предстартовата треска от дебюта в елита на българския футбол. Антов е един от хората, които ще бъдат обсъждани за включване в ранглистата на efbet Лига за следващия сезон 2026/27.

Снимки: Борислав Цветанов