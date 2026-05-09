В Локо (София) се готви сериозна чистка

Локомотив (София) ще стартира масова чистка, съобщава „Тема Спорт“. Става въпрос основно за футболисти, чиито договори изтичат през юни и няма да бъдат продължени. Новият наставник, който ще замени временния Александър Георгиев, ще бъде запознат с това решение на спортно-техническото ръководство в следващите дни. Както е известно, след като не успя да изпълни целта – влизане в първата осмица – предишният старши треньорът Станислав Генчев напусна.

Монтана продължава борбата за спасение с важен сблъсък на "Огоста"

Спортният директор Даниел Васев вече е изготвил списък с футболисти, с които железничарите планират да се разделят. Поне 10 състезатели напускат „Надежда“ след края на сезона, като бройката може и да се увеличи. Става въпрос за третия вратар Умут Хабил, Джунейт Али, Меси Биатумусока, Диого Рапосо, Доналдо Ачка и Красимир Милошев, чиито договори изтичат. Внукът на Бойчо Величков, който носи неговото име и фамилия, ще бъде преотстъпен. След наем в ЦСКА 1948 ще се завърнат Садио Дембеле и Луан, а контрактът на Иван Лагунджич ще бъде прекратен по взаимно съгласие. Засега Локо няма намерение да ангажира повече Дембеле и Луан, които не попадаха в плановете на клуба от Бистрица, въпреки че е имало такава опция за удължаване на преотстъпването.

Интересното е, че Симеон Славчев, който дълго време се възстановяваше от хронична контузия и пропусна почти целия сезон, ще остане. Той има договор до лятото на 2027 година и въпреки травмата и дългото му отсъствие, ще продължи да носи червено-черния екип.

Тепърва ще се решава за бъдещето на Доминик Янков, който е под наем от хърватския Риека. Той бе доведен от Станислав Генчев през зимата и веднага се утвърди като основен играч.