Сашо Георгиев: Пак пропиляхме едно полувреме, трудно се мотивираме

Наставникът на Локомотив (София) Александър Георгиев говори след равенството 2:2 срещу Монтана. Специалистът призна, че "железничарите" се мотивират трудно в края на шампионата, при положение, че са далеч от опасната зона в класирането.

"Повтори се мачът от Ботев (Враца). Изключително слабо първо полувреме, второто беше изцяло наша доминация. Можеше да се поздравим с победа, но мисля, че 2:2 е заслужено. Изключително трудно е в долната осмица, след като сме се спасили, да намерим сили за мотивация в протоколен мач.

Правим всичко възможно да ги мотивираме да играят за емблемата, както се казва, но първото полувреме беше като срещу Ботев (Враца). Искам да видя характера от второто полувреме - спокойна игра, със самочувствие и да не пропиляваме първите полувремена", заяви треньорът на "червено-черните".