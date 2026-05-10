  Рома обърна Парма в драма с късни голове и съдийска помощ

  • 10 май 2026 | 22:24
  • 128
  • 0
Отборът на Рома осъществи драматичен обрат за изключително важна победа с 3:2 като гост на Парма в двубой от 36-ия кръг на Серия "А". За „вълците“ това е четвърти пореден успех в мачовете им срещу този съперник.

През първото полувреме падна само един гол, като той дойде в 22-рата минута, когато Донийл Мален се разписа с удар от границата на наказателното поле след подаване на Пауло Дибала. Седем минути по-късно аржентинецът можеше да се отчете с втора асистенция, но при изстрела с глава на сънародника му Матиас Соуле топката се отклони в гредата.

Само две минути след началото на втората част домакините изравниха чрез диагонален шут по земя на Габриел Стрефеца, който получи топката от Ханс Николуси Кавилия. В 55-ата минута Матео Пелегрино, влязъл на мястото на контузилия се бразилец, също прати топката в противниковата мрежа, но голът му не беше зачетен от Даниеле Кифи заради пасивна засада на Мариано Троило, който беше точно пред вратаря Миле Свилар. Все пак в 87-ата минута „дуковете“ наистина стигнаха до втори гол, дело на Мандела Кейта, който се възползва от хитър пас на Науел Естевес.

Драмата обаче тепърва предстоеше, защото в добавеното време „джалоросите“ също осъществиха пълен обрат с две попадения. Първото беше дело на Девайн Ренш, който беше точен с далечен шут по земя след изпълнение на корнер. Малко по-късно именно нидерландецът беше фаулиран в наказателното поле от Саша Бриджги и след преглед с ВАР главният съдия не само отсъди дузпа за гостите, но и показа червен картон на провинилия се играч. Мален пък не сгреши от бялата точка за 13-ия си гол в Серия "А", който се оказа и победен в днешния мач.

С третата си поредна победа петият в класирането Рома събра 67 точки и се изравни по актив с четвъртия Милан, който обаче има предимство в преките им двубои. Парма пък остана на 13-ото място със своите 42 пункта.

Снимки: Gettyimages

