Рома диша във врата на Юве след погром над Фиорентина

Рома постигна изключително важна победа с 4:0 в домакинството си на Фиорентина от 35-ия кръг на Серия "А". Джанлука Манчини (13'), Уесли (17'), Марио Ермосо (34') и Николо Пизили (58') се разписаха за успеха на "вълците" с който те дадоха сериозна заявка за място в Шампионската лига. Римляните вече дишат във врата на 4-ия Ювентус, като са само на точка зад "старата госпожа".

Още от самото начало Рома взе инициативата в мача. В 12-тата минута изстрел на Донийл Мален бе спасен от вратаря, а и напречната греда помогна. При последвалия корнер обаче Джанлука Манчини бе изпуснат от защитата и прати топката в мрежата за 1:0.

Само четири минути по-късно резултатът бе удвоен. Матиас Соуле напредна отдясно и подаде за Ермосо в наказателното поле, той пък продължи топката към Уесли, а бразилецът с диагонален удар в далечния ъгъл порази вратата за 2:0.

Третият гол падна в 34-тата минута. Ману Коне проби по аутлинията и подаде в близост до вратата, където Марио Ермосо бе на правилната позииця, за да засече кълбото в мрежата.

В 58-ата минута Николо Пизили оформи крайното 4:0, засичайки с глава меко центриране на Донийл Мален.

С тази победа Рома вече има 64 точки и заема 5-ото място в класирането. Фиорентина пък остава на 16-ата позиция с 37 точки.

Снимки: Gettyimages