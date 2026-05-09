Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Бивш шеф на ЦСКА е вариант за нов спортен директор на Рома

Бивш шеф на ЦСКА е вариант за нов спортен директор на Рома

  • 9 май 2026 | 15:48
  • 2292
  • 0
Бивш шеф на ЦСКА е вариант за нов спортен директор на Рома

Бившият шеф на ЦСКА Кристиано Джарета, който в момента е спортен директор на кипърския Пафос, e следен от два италиански клуба, съобщава Николо Скира.

От “Гадзета дело спорт” пък разкриват името на единия от въпросните два клуба и това е Рома. “Вълците” си търсят именно нов спортен директор, тъй като е публична тайна, че след края на сезона Фредерик Масара ще напусне своя пост и е възможно да отиде в Марсилия. Ето защо Джарета е една от разглежданите опции за негов наследник, като те са общо пет-шест. Сред останалите спрягани имена са тези на водещия кандидат Джовани Мана от Наполи и Тони Д’Амико от Аталанта, който е изкушаван и от Милан.

58-годишният италианец беше именно спортен директор на ЦСКА от зимата на 2019-а до лятото на 2020-а, като освен това е бил ръководител на Новара, Удинезе, Асколи и Уотфорд. Той се присъедини към Пафос в края на 2023-та и беше с важна роля за историческите за клуба титла и Купа на Кипър, както и дебютното му участие в основната фаза на Шампионската лига.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Федерацията на Кюрасао не иска да върне Адвокаат начело на отбора за Световното

Федерацията на Кюрасао не иска да върне Адвокаат начело на отбора за Световното

  • 9 май 2026 | 13:04
  • 1476
  • 0
Ще има отделни церемонии по откриването на Световното първенство в Мексико, Канада и САЩ

Ще има отделни церемонии по откриването на Световното първенство в Мексико, Канада и САЩ

  • 9 май 2026 | 13:00
  • 925
  • 1
Луис Суарес е отворен към завръщане в националния тим на Уругвай за Световното

Луис Суарес е отворен към завръщане в националния тим на Уругвай за Световното

  • 9 май 2026 | 09:59
  • 3356
  • 3
Ювентус не трябва да бърка срещу Лече

Ювентус не трябва да бърка срещу Лече

  • 9 май 2026 | 09:21
  • 1717
  • 2
Лацио и Интер в генерална репетиция за финала на Купата

Лацио и Интер в генерална репетиция за финала на Купата

  • 9 май 2026 | 09:12
  • 1028
  • 1
Нараненият Байерн се завръща на честотите на Бундеслигата

Нараненият Байерн се завръща на честотите на Бундеслигата

  • 9 май 2026 | 09:05
  • 1202
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

  • 9 май 2026 | 15:38
  • 13407
  • 46
Черно море 1:0 Ботев (Пд), домакините откриха след дузпа с ВАР

Черно море 1:0 Ботев (Пд), домакините откриха след дузпа с ВАР

  • 9 май 2026 | 17:05
  • 6146
  • 9
Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

  • 9 май 2026 | 07:17
  • 23089
  • 226
Ливърпул не успя да се справи с разколебания Челси, освирквания от "Анфийлд" към Слот

Ливърпул не успя да се справи с разколебания Челси, освирквания от "Анфийлд" към Слот

  • 9 май 2026 | 16:26
  • 11708
  • 28
Съндърланд 0:0 Ман Юнайтед

Съндърланд 0:0 Ман Юнайтед

  • 9 май 2026 | 16:59
  • 2443
  • 11
Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

  • 9 май 2026 | 11:17
  • 13854
  • 38