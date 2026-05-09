Бивш шеф на ЦСКА е вариант за нов спортен директор на Рома

Бившият шеф на ЦСКА Кристиано Джарета, който в момента е спортен директор на кипърския Пафос, e следен от два италиански клуба, съобщава Николо Скира.

От “Гадзета дело спорт” пък разкриват името на единия от въпросните два клуба и това е Рома. “Вълците” си търсят именно нов спортен директор, тъй като е публична тайна, че след края на сезона Фредерик Масара ще напусне своя пост и е възможно да отиде в Марсилия. Ето защо Джарета е една от разглежданите опции за негов наследник, като те са общо пет-шест. Сред останалите спрягани имена са тези на водещия кандидат Джовани Мана от Наполи и Тони Д’Амико от Аталанта, който е изкушаван и от Милан.

Pafos director Giaretta included in Roma’s shortlist https://t.co/Fw4lCmMXUx — RomaPress (@ASRomaPress) May 9, 2026

58-годишният италианец беше именно спортен директор на ЦСКА от зимата на 2019-а до лятото на 2020-а, като освен това е бил ръководител на Новара, Удинезе, Асколи и Уотфорд. Той се присъедини към Пафос в края на 2023-та и беше с важна роля за историческите за клуба титла и Купа на Кипър, както и дебютното му участие в основната фаза на Шампионската лига.

