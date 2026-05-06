В Милан съжаляват, че са изпуснали Мален

  • 6 май 2026 | 03:53
Милан е пропуснал възможността да привлече Донийл Мален през януари, а оттогава нидерландският национал преобрази атаката на Рома под ръководството на Джан Пиеро Гасперини и се превърна в един от най-ефективните нападатели в Серия "А" през втората половина на сезона.

Според CalcioMercato, посредник е предложил Мален на Милан по време на зимния трансферен прозорец, но клубът е отказал да се ангажира с операция на обща стойност около 27 млн. евро.

Рома ще задържи Мален за постоянно

Вместо това Рома си осигури бившия нападател на Астън Вила под наем срещу приблизително 2 млн. евро, със задължение за закупуване, което ще бъде активирано, ако „джалоросите“ се класират за Лига Европа или Шампионската лига през следващия сезон.

Откакто се присъедини към Рома, Мален е отбелязал 11 гола и е допринесъл с две асистенции в 15 мача от Серия "А", като е добавил и една асистенция в Лига Европа срещу Болоня.

Нидерландецът напусна Астън Вила в търсене на клуб, който ще му се довери като чист централен нападател, а не като крило, и директната, вертикална система на Гасперини разкри най-доброто от него.

За разлика от това, януарската дейност на Милан не донесе почти никакви резултати. Спортният директор Игли Таре оперираше без значителен бюджет, а пристигането на Никлас Фюлкруг, единственото забележимо попълнение в атака, донесе само един гол – срещу Лече.

