Гасперини: В добра позиция сме, но не можем да си позволим грешки

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини бе доволен след мощната победа с 4:0 над Фиорентина. Това бе изключително важен успех за "вълците" в битката за топ 4 и място в Шампионската лига. Отборът вече е само на точка от заветното четвърто място и според наставника се намира в добра позиция, но не може да си позволи никакви грешки до края на сезона.

„Променихме атаката си от средата на сезона, така че вкарахме много повече, отколкото през първата половина, въпреки че допуснахме и доста повече голове. Беше хубаво, че се разписаха четирима различни играчи и видяхме добри комбинации. Намираме се в добър период, макар че всички мачове са много равностойни и трудни. Знаем, че не можем да си позволим грешка, за да запазим шансове, но сме в добра форма. Видях, че имаме възможност да си върнем играчи, че с пълен състав можем да постигнем серия от резултати и имаме много по-силен потенциал“, заяви Гасперини.

Този резултат означава, че Рома вече е само на една точка зад четвъртия Ювентус и на три от третия Милан, така че битката за класиране в Шампионската лига е напълно отворена.

„Това е много силен състав. Преди всичко, никога не ми се е налагало да ги държа изкъсо, защото от първия ден, в който пристигнах, те бяха напълно концентрирани. Никога не съм имал проблем с манталитета им, а реакцията през последните седмици е още по-решителна. Има голямо единство между мен и играчите. Ще се опитаме да постигнем цел, която силно желаехме от самото начало“, допълни специалистът.

Пристигането на Донийл Мален от Астън Вила през януари безспорно преобрази отбора, но бъдещето на атаката на Рома изглежда много несигурно, особено предвид изтичащия договор на Пауло Дибала.

„През дълги периоди от сезона ни липсваха Дибала и Соуле поради контузии, Ел Шаарауи също отсъстваше известно време. Загубихме доста нападатели, включително дълготрайно отсъстващи като Довбик и Фъргюсън, които излязоха от сметките. Въпреки всичко, тези момчета даваха всичко от себе си във всеки мач, така че не мога да ги упрекна за отношението им, а днес изглеждат по-силни от всякога. Остават три мача, знаем, че трябва да постигнем максимум и да се надяваме някой друг да сгреши“, каза още наставникът.

Ману Коне се завърна в стартовия състав за първи път от мускулна контузия в средата на март.

„Дълго време този отбор имаше най-добрата защита в Европа. Загубихме няколко играчи и платихме цена за това, но сега започваме да си връщаме всички – отборът, който имахме в началото, плюс Мален. При тези условия, очевидно е по-лесно да се постигат резултати“, допълни Гасперини.

Накрая той бе попитан за бъдещето си начело на Рома: „Както казах, концентриран съм върху настоящето, а след това ще дойде моментът, в който ще можем да говорим за бъдещето.“

