Две операции очакват Марк Маркес, пропуска поне два кръга

След ужасяващото падане в спринта днес в Льо Ман Марк Маркес е със счупена костица в крака и ще трябва да се подложи на операция, а освен това ще претърпи и още една операция на рамото.

Информацията дойде от заводския тим на Дукати, откъдето потвърдиха, че Маркес е отлетял за Мадрид. Със сигурност световният шампион няма да стартира утре в Гран При на Франция и в Барселона другата седмица.

„Когато падна, винаги се опитвам веднага да се изправя, но сега видях, че нещо не е наред с крака ми – се казва в изявлението на Маркес по повод падането му днес. – За щастие имам само една счупена костица, но това счупване изисква операция.“

А операцията на рамото беше планирана за след състезанието в Барселона, но сега ще бъде издърпана напред.

Маркес потвърди за планираната операция на дясното рамо, тъй като след „Херес“ е бил наясно, че нещо с рамото и ръката му не е както трябва.

