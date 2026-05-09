Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Две операции очакват Марк Маркес, пропуска поне два кръга

Две операции очакват Марк Маркес, пропуска поне два кръга

  • 9 май 2026 | 18:40
  • 616
  • 0

След ужасяващото падане в спринта днес в Льо Ман Марк Маркес е със счупена костица в крака и ще трябва да се подложи на операция, а освен това ще претърпи и още една операция на рамото.

Информацията дойде от заводския тим на Дукати, откъдето потвърдиха, че Маркес е отлетял за Мадрид. Със сигурност световният шампион няма да стартира утре в Гран При на Франция и в Барселона другата седмица.

Уникален старт донесе победата на Хорхе Мартин в спринта в Льо Ман
Уникален старт донесе победата на Хорхе Мартин в спринта в Льо Ман

„Когато падна, винаги се опитвам веднага да се изправя, но сега видях, че нещо не е наред с крака ми – се казва в изявлението на Маркес по повод падането му днес. – За щастие имам само една счупена костица, но това счупване изисква операция.“

А операцията на рамото беше планирана за след състезанието в Барселона, но сега ще бъде издърпана напред.

Марк Маркес счупи рекорда, но полпозишънът в Льо Ман е за Пеко Баная
Марк Маркес счупи рекорда, но полпозишънът в Льо Ман е за Пеко Баная

Маркес потвърди за планираната операция на дясното рамо, тъй като след „Херес“ е бил наясно, че нещо с рамото и ръката му не е както трябва.

Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хорхе Мартин разказа за светкавичния си старт, не е №1 в кариерата му

Хорхе Мартин разказа за светкавичния си старт, не е №1 в кариерата му

  • 9 май 2026 | 19:19
  • 248
  • 0
18-о място за Любо Руйков във втория му старт във Формула 4 Италия

18-о място за Любо Руйков във втория му старт във Формула 4 Италия

  • 9 май 2026 | 19:04
  • 515
  • 0
Марко Бедзеки: Най-после подиум в спринт

Марко Бедзеки: Най-после подиум в спринт

  • 9 май 2026 | 18:50
  • 246
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Льо Ман

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Льо Ман

  • 9 май 2026 | 16:38
  • 577
  • 0
Уникален старт донесе победата на Хорхе Мартин в спринта в Льо Ман

Уникален старт донесе победата на Хорхе Мартин в спринта в Льо Ман

  • 9 май 2026 | 16:28
  • 2908
  • 0
Кои са претендентите за титлата според Гюнтер Щайнер?

Кои са претендентите за титлата според Гюнтер Щайнер?

  • 9 май 2026 | 16:03
  • 967
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 Лудогорец, страхотна атмосфера на "Герена"

Левски 0:0 Лудогорец, страхотна атмосфера на "Герена"

  • 9 май 2026 | 19:54
  • 49366
  • 195
Плакатите "Сираков - вън!" изчезнаха от "Герена"

Плакатите "Сираков - вън!" изчезнаха от "Герена"

  • 9 май 2026 | 18:53
  • 8361
  • 13
Феърплей: Лудогорец направи шпалир на Левски

Феърплей: Лудогорец направи шпалир на Левски

  • 9 май 2026 | 18:58
  • 8303
  • 17
С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

  • 9 май 2026 | 18:24
  • 29579
  • 89
Манчестър Сити 0:0 Брентфорд

Манчестър Сити 0:0 Брентфорд

  • 9 май 2026 | 19:29
  • 2934
  • 13
Солидна преднина за домакините в супердербито в Ботевград

Солидна преднина за домакините в супердербито в Ботевград

  • 9 май 2026 | 20:10
  • 2345
  • 3