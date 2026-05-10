Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Франция

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Франция

  • 10 май 2026 | 16:04
  • 158
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Франция

Само точка разделя заводските пилоти на Априлия Марко Бедзеки и Хорхе Мартин на върха на генералното класиране в MotoGP след първите пет кръга за сезон 2026.

След Гран При на Франция Бедзеки продължава да е лидер с актив от 128 пункта, а след победата си в Льо Ман Мартин заема второто място със 127 точки. Трети на цели 44 пункта зад лидер е Фабио Ди Джанантонио, който завърши четвърти в Льо Ман.

След дълго и мъчително чакане Хорхе Мартин отново е победител в MotoGP
След дълго и мъчително чакане Хорхе Мартин отново е победител в MotoGP

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Франция:

  1. Марко Бедзеки – 128 точки

  2. Хорхе Мартин – 127

  3. Фабио Ди Джанантонио – 84

  4. Педро Акоста – 83

  5. Ай Огура – 67

  6. Раул Фернандес – 62

  7. Марк Маркес – 57

  8. Алекс Маркес – 55

  9. Франческо Баная – 43

  10. Енеа Бастианини – 39

  11. Лука Марини – 33

  12. Йоан Зарко – 29

  13. Брад Биндър – 28

  14. Фермин Алдегер – 27

  15. Франко Морбидели – 27

  16. Фабио Куартараро – 26

  17. Диого Морейра – 10

  18. Жоан Мир – 8

  19. Алекс Ринс – 7

  20. Топрак Разгатлиоглу – 4

  21. Джак Милър – 1

  22. Маверик Винялес – 0

  23. Йонаса Фолгер – 0

  24. Микеле Пиро – 0

  25. Аугусто Фернандес – 0

  26. Лоренцо Савадори – 0

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Максимо Килес спечели скъсената заради дъжда Гран При на Франция в Moto3

Максимо Килес спечели скъсената заради дъжда Гран При на Франция в Moto3

  • 10 май 2026 | 12:41
  • 720
  • 0
Марк Маркес пропуска 35-то състезание в MotoGP за последните 7 години

Марк Маркес пропуска 35-то състезание в MotoGP за последните 7 години

  • 10 май 2026 | 11:02
  • 2073
  • 0
Шефът на Тракхаус Априлия напуска, за да поеме заводския тим на Хонда

Шефът на Тракхаус Априлия напуска, за да поеме заводския тим на Хонда

  • 10 май 2026 | 10:39
  • 1088
  • 0
Двойна победа за БМВ в последния старт от WEC преди Льо Ман

Двойна победа за БМВ в последния старт от WEC преди Льо Ман

  • 10 май 2026 | 10:20
  • 1910
  • 1
Задава се нов трилър с марка Льо Ман в MotoGP

Задава се нов трилър с марка Льо Ман в MotoGP

  • 10 май 2026 | 07:45
  • 4280
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP

  • 10 май 2026 | 07:36
  • 3042
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

  • 10 май 2026 | 16:09
  • 7665
  • 23
Цветан Соколов пред Sportal.bg: Идвам в Дея, за да спечелим всичко в България!

Цветан Соколов пред Sportal.bg: Идвам в Дея, за да спечелим всичко в България!

  • 10 май 2026 | 15:07
  • 5097
  • 3
11-те на Ботев (Враца) и Септември

11-те на Ботев (Враца) и Септември

  • 10 май 2026 | 15:38
  • 1031
  • 0
Пускат по един сектор за Локо (Пд) и ЦСКА за финала, продължават преговорите за "А" и "В"

Пускат по един сектор за Локо (Пд) и ЦСКА за финала, продължават преговорите за "А" и "В"

  • 10 май 2026 | 16:16
  • 633
  • 0
След дълго и мъчително чакане Хорхе Мартин отново е победител в MotoGP

След дълго и мъчително чакане Хорхе Мартин отново е победител в MotoGP

  • 10 май 2026 | 15:47
  • 2959
  • 0
Мбапе пропуска големия сблъсък с Барселона

Мбапе пропуска големия сблъсък с Барселона

  • 10 май 2026 | 13:32
  • 7364
  • 10