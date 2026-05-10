Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Франция

Само точка разделя заводските пилоти на Априлия Марко Бедзеки и Хорхе Мартин на върха на генералното класиране в MotoGP след първите пет кръга за сезон 2026.

След Гран При на Франция Бедзеки продължава да е лидер с актив от 128 пункта, а след победата си в Льо Ман Мартин заема второто място със 127 точки. Трети на цели 44 пункта зад лидер е Фабио Ди Джанантонио, който завърши четвърти в Льо Ман.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Франция:

Марко Бедзеки – 128 точки Хорхе Мартин – 127 Фабио Ди Джанантонио – 84 Педро Акоста – 83 Ай Огура – 67 Раул Фернандес – 62 Марк Маркес – 57 Алекс Маркес – 55 Франческо Баная – 43 Енеа Бастианини – 39 Лука Марини – 33 Йоан Зарко – 29 Брад Биндър – 28 Фермин Алдегер – 27 Франко Морбидели – 27 Фабио Куартараро – 26 Диого Морейра – 10 Жоан Мир – 8 Алекс Ринс – 7 Топрак Разгатлиоглу – 4 Джак Милър – 1 Маверик Винялес – 0 Йонаса Фолгер – 0 Микеле Пиро – 0 Аугусто Фернандес – 0 Лоренцо Савадори – 0

