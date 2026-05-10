Само точка разделя заводските пилоти на Априлия Марко Бедзеки и Хорхе Мартин на върха на генералното класиране в MotoGP след първите пет кръга за сезон 2026.
След Гран При на Франция Бедзеки продължава да е лидер с актив от 128 пункта, а след победата си в Льо Ман Мартин заема второто място със 127 точки. Трети на цели 44 пункта зад лидер е Фабио Ди Джанантонио, който завърши четвърти в Льо Ман.
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Франция:
Марко Бедзеки – 128 точки
Хорхе Мартин – 127
Фабио Ди Джанантонио – 84
Педро Акоста – 83
Ай Огура – 67
Раул Фернандес – 62
Марк Маркес – 57
Алекс Маркес – 55
Франческо Баная – 43
Енеа Бастианини – 39
Лука Марини – 33
Йоан Зарко – 29
Брад Биндър – 28
Фермин Алдегер – 27
Франко Морбидели – 27
Фабио Куартараро – 26
Диого Морейра – 10
Жоан Мир – 8
Алекс Ринс – 7
Топрак Разгатлиоглу – 4
Джак Милър – 1
Маверик Винялес – 0
Йонаса Фолгер – 0
Микеле Пиро – 0
Аугусто Фернандес – 0
Лоренцо Савадори – 0
