Марк Маркес ще пропусне 35-то състезание в MotoGP за последните 6 години

Вчера Марк Маркес падна тежко в края на предпоследната обиколка на спринта в Льо Ман и контузи дясното си стъпало, което няма да му позволи да стартира в днешната Гран При на Франция.

No @marcmarquez93 on track today but positive vibes are being sent to the World Champion 💪#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/4M1QjqXSTi — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 10, 2026

За испанеца това ще е общо 35-то пропуснато състезание в MotoGP от старта на сезон 2020 насам, когато той получи онази жестока контузия на ръката след падането си на „Херес“. След нея в MotoGP е имало общо 117 състезания, от които Маркес е пропуснал 34 поради различни контузии.

През 2020 испанецът не участва в 13 надпревари след травмата си, през 2021 той пропусна общо 4 старта, през 2022 – 8, през 2023 – 5, а през 2025 – 4. Реално от старта на 2020 година насам Маркес не е пропускал състезание само през 2024 година, неговата първа в лагера на Дукати.

За сравнение от дебюта му в кралския клас през 2013 до края на сезон 2019 Маркес няма пропуснат нито един старт. През последните години обаче това се промени и испанецът не е участвал в близо 1/3 от всички състезания в MotoGP, които са се провели.

Заради травмата, която световният шампион получи вчера, той ще пропусне и предстоящата следващата седмица Гран При на Каталуния в Барселона. Неговата надежда е той да се върне за Гран При на Италия на „Муджело“, която трябва да се проведе между 29 и 31 май.

