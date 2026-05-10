  Марк Маркес ще пропусне 35-то състезание в MotoGP за последните 6 години

Марк Маркес ще пропусне 35-то състезание в MotoGP за последните 6 години

  • 10 май 2026 | 11:02
Вчера Марк Маркес падна тежко в края на предпоследната обиколка на спринта в Льо Ман и контузи дясното си стъпало, което няма да му позволи да стартира в днешната Гран При на Франция.

За испанеца това ще е общо 35-то пропуснато състезание в MotoGP от старта на сезон 2020 насам, когато той получи онази жестока контузия на ръката след падането си на „Херес“. След нея в MotoGP е имало общо 117 състезания, от които Маркес е пропуснал 34 поради различни контузии.

През 2020 испанецът не участва в 13 надпревари след травмата си, през 2021 той пропусна общо 4 старта, през 2022 – 8, през 2023 – 5, а през 2025 – 4. Реално от старта на 2020 година насам Маркес не е пропускал състезание само през 2024 година, неговата първа в лагера на Дукати.

За сравнение от дебюта му в кралския клас през 2013 до края на сезон 2019 Маркес няма пропуснат нито един старт. През последните години обаче това се промени и испанецът не е участвал в близо 1/3 от всички състезания в MotoGP, които са се провели.

Задава се нов трилър с марка Льо Ман в MotoGP

Заради травмата, която световният шампион получи вчера, той ще пропусне и предстоящата следващата седмица Гран При на Каталуния в Барселона. Неговата надежда е той да се върне за Гран При на Италия на „Муджело“, която трябва да се проведе между 29 и 31 май.

Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP
Снимки: Gettyimages

Ожие нанесе неотразим удар на съперниците си в рали „Португалия"

Баная: При по-добър старт можех да се боря с Мартин

Хорхе Мартин разказа за светкавичния си старт, не е №1 в кариерата му

18-о място за Любо Руйков във втория му старт във Формула 4 Италия

Марко Бедзеки: Най-после подиум в спринт

Две операции очакват Марк Маркес, пропуска поне два кръга

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

Дюбоа оцеля два нокдауна, за да спре Уордли във вълнуващ трилър

Добруджа е притиснат до стената, а неведението гризе Берое

Спартак (Вн) излиза за точки срещу вече играещите за здраве "бели"

