Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. "Моряците" отново показаха как се прави - 17-годишен с дебют

"Моряците" отново показаха как се прави - 17-годишен с дебют

  • 10 май 2026 | 09:12
  • 442
  • 0

Черно море отново даде пример в първенството на efbet Лига. Пред погледа на националния селекционер Александър Василев „моряците“ започнаха двубоя срещу Ботев Пловдив с трима свои юноши – Ертан Томбак, Берк Бейхан и Емануел Няголов. В края на срещата в игра се появиха още двама възпитаници на „зелено-белите“ – Николай Златев и Николай Костадинов.

За 17-годишния ляв защитник Емануел Няголов това бе официален дебют в efbet Лига. Младият талант започна като титуляр и още с първите си изяви подсказа, че може да се превърне в поредната „черноморска перла“. Към младите и перспективни футболисти трябва да добавим и Георги Лазаров, който вече е сред основните фигури в състава на Илиан Илиев. Така Черно море за пореден път доказа, че налагането на млади български играчи е една от запазените марки на клуба през годините.

/Пламен Трендафилов/

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спартак (Вн) излиза за точки срещу вече играещите за здраве "бели"

Спартак (Вн) излиза за точки срещу вече играещите за здраве "бели"

  • 10 май 2026 | 07:34
  • 1883
  • 3
Добруджа е притиснат до стената, а неведението гризе Берое

Добруджа е притиснат до стената, а неведението гризе Берое

  • 10 май 2026 | 07:13
  • 2831
  • 1
Ботев (Враца) е спокоен, а Септември под напрежение

Ботев (Враца) е спокоен, а Септември под напрежение

  • 10 май 2026 | 07:06
  • 2561
  • 0
Синият купон стартира още в тунела на стадиона

Синият купон стартира още в тунела на стадиона

  • 10 май 2026 | 01:41
  • 4681
  • 6
Партизан победи дубъла на Етър

Партизан победи дубъла на Етър

  • 10 май 2026 | 01:14
  • 924
  • 0
Павликени излъга Троян накрая

Павликени излъга Троян накрая

  • 10 май 2026 | 01:08
  • 960
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

  • 9 май 2026 | 20:57
  • 144840
  • 1011
Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

  • 10 май 2026 | 07:47
  • 13756
  • 15
Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

  • 10 май 2026 | 08:25
  • 3758
  • 4
Дюбоа оцеля два нокдауна, за да спре Уордли във вълнуващ трилър

Дюбоа оцеля два нокдауна, за да спре Уордли във вълнуващ трилър

  • 10 май 2026 | 08:09
  • 6069
  • 1
Добруджа е притиснат до стената, а неведението гризе Берое

Добруджа е притиснат до стената, а неведението гризе Берое

  • 10 май 2026 | 07:13
  • 2831
  • 1
Спартак (Вн) излиза за точки срещу вече играещите за здраве "бели"

Спартак (Вн) излиза за точки срещу вече играещите за здраве "бели"

  • 10 май 2026 | 07:34
  • 1883
  • 3