"Моряците" отново показаха как се прави - 17-годишен с дебют

Черно море отново даде пример в първенството на efbet Лига. Пред погледа на националния селекционер Александър Василев „моряците“ започнаха двубоя срещу Ботев Пловдив с трима свои юноши – Ертан Томбак, Берк Бейхан и Емануел Няголов. В края на срещата в игра се появиха още двама възпитаници на „зелено-белите“ – Николай Златев и Николай Костадинов.

За 17-годишния ляв защитник Емануел Няголов това бе официален дебют в efbet Лига. Младият талант започна като титуляр и още с първите си изяви подсказа, че може да се превърне в поредната „черноморска перла“. Към младите и перспективни футболисти трябва да добавим и Георги Лазаров, който вече е сред основните фигури в състава на Илиан Илиев. Така Черно море за пореден път доказа, че налагането на млади български играчи е една от запазените марки на клуба през годините.

/Пламен Трендафилов/