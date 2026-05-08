Двама се завръщат за Черно море срещу Ботев

От началото на плейофите Черно море показва, че петото място не е мираж. След колебливите изяви през редовния сезон, " моряците" откриха точния курс. В първите две срещи като гости, отборът измъкна четири точки - съответно от Локомотив Пловдив и Арда Кърджали. Предстоящия двубой срещу Ботев Пловдив може само да затвърди намеренията на "зелено-белите" от Варна да се преборят за заветното място и по този начин да атакуват чрез бараж евроквота.

В тима след наказание се завръщат десният бранител Асен Дончев и дефанзивният халф Берк Бейхан, което дава възможност за по голям избор в стартовия състав и ротации пред треньорския щаб. Междувременно служителите на "Тича" се погрижиха през седмицата за доброто състояние на тревното покритие преди първия домакински плейофен мач. Срещата между двата отбора е в събота, на стадион "Тича" от 16:15 часа.