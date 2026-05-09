Илиан: В България чуваме какви ли не работи, но си мълчим и продължаваме

Наставникът на Черно море Илиан Илиев даде мнението си след победата над Ботев (Пловдив), белязана от скандал със защитника на гостите Антоан Конте. Футболистът си тръгна сам от игрището, твърдейки, че е чул расистки обиди от страна на варненската публика.

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

"Казах вече, че е неприятна ситуация като цяло, особено в момент, в който може би Ботев владееше инициативата. Това повлия на мача като цяло и мисля, че беше напълно излишно. Сега, ние ако сме чули от трибуните нещо дали организирано или неорганизирано – индивидуална проява, знаете сами щяхте да скочим и да предотвратим това нещо. Не знам кой как е чул. Версии много, че от публиката е идвало, после от някои от децата с топките, но напълно излишно и може би така развали впечатлението.

Ботев (Пд) ще сезира ФИФА и УЕФА, всеки мач играели срещу 14 човека

Като цяло се получи не много красив мач, но пък оспорван. За сериозно наказание – зависи какво ще напише дежурният делегат, тъй като аз наистина на стадиона нищо не съм чул. Той, ако е чул нещо, после чух да казва, че още на загрявката са се чули такива неща. Ние в България чуваме какви ли не работи, но си мълчим и си продължаваме, даже сега да не влизаме в подробности. Спомняте си един случай в Пловдив, нали. Но неприятна ситуация. Дано да няма последствия.

Защитникът на Ботев (Пд) се обидил и в Израел, осъден е във Франция за бой с бухалка

Аз по принцип не съм привърженик на схемата с трима централни защитници. Много отбори я играят и я практикуват добре и печелят шампионати с това, както е Интер например. За да стигнем да променим и да играем с трима, значи ние сме били доста търпеливи към много мачове. И една от причините е, че в целия отбор имаме едно чисто крило – Николай Златев, който в момента не… Дай Боже, да си върне старата форма и самочувствие. И Андреяс Калкан, който се връща от контузия и виждаме, че не е в това състояние, в което беше. Така че точно това, че ни липсват флангови играчи и с ляв крак, решихме да променим.

Радвам се, че излязоха и показаха зъби, характер, хъс, неща без които футболът не може. И за схемата е това – решихме да променим, тъй като нямаме флангови играчи много и конкуренция там и затова. Въпросът е, че днес показахме, че сме още живи като характер и като колектив в един тежък мач с противник, който виждате, че има добри единици и тази неприятна ситуация долу-горе развали доброто впечатление от мача", каза бившата звезда на Черно море, Левски, Бенфика, Славия, Бурсаспор, АЕК и Маритимо.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto