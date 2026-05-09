Черно море посреща Ботев (Пловдив) в търсене на важни три точки

Черно море приема Ботев (Пловдив) в мач от третия кръг на плейофите в еfbet Лига. Двубоят на "Тича" е днес от 16:15 часа, а главен съдия на срещата ще бъде Георги Давидов.

"Моряците" заемат шестото място във временното класиране с 48 точки и ще преследват победата, за да не изостават от петия Локомотив (Пловдив), който в момента заема позиция за бараж за класиране в Лига на конференциите. Отборът на Илиан Илиев завърши наравно 0:0 като гост на Арда в последния си мач.

Ботев от своя страна влиза в двубоя на осмо място с 43 точки, като след поражението с 0:2 от градския съперник Локомотив в миналия кръг до голяма степен загуби шансове за класиране в евротурнирите през следващия сезон.

Треньорът на домакините Илиан Илиев няма да може да разчита на Цветомир Панов, Дани Мартин и Димитър Тонев заради контузии. В състава след изтърпени наказания се завръщат Асен Дончев и Берк Бейхан.

Гостите ще са без контузения Тодор Неделев и наказания Емерсон Родригес. В групата на отбора ще попадне новото попълнение Ифена Доргу.