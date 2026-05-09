Илиан Илиев попадна в престижна класация

Треньорът на Черно море Илиан Илиев попадна в елитна компания. Наставникът на "моряците" е един от наставниците с най-дълъг стаж в един клуб. Това сочи изследване на CIES, което обхваща 55 лиги по цял свят.

Илиев е начело на варненци вече 8 години и 4 месеца, което го нарежда на девето място в класацията.

Лидер е треньорът на Хайденхайм Франк Шмит, който води германския клуб от 18 години и шест месеца. След него се нарежда Диего Симеоне. Чоло е начело на Атлетико Мадрид от 14 години и четири месеца. Рузикул Бердиев води узбекистанския Насаф само месец по-малко.

Четвъртата позиция е за Пеп Гуардиола, който е в Манчестър Сити от 9 години и 8 месеца. Браян Шметцер е начело на Сиатъл Саундърс с три месеца по-малко.

Илиан Илиев е девети в класацията, след като застава начело на Черно море през декември 2017 година. Веднага след него се нарежда Киетил Кнутсен от Бодьо/Глимт. Специалистът поема норвежката сензация месец по-късно.