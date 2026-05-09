Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

Отборът на Левски София за трета поредна година спечели шампионската титла на еfbet Супер Волей.
За трета поредна година Николай Желязков изведе “сините” до титлата в Националните волейболна лига.
На финала Левски се справи с Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3-1 победи.
Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!
Сезонът приключи, но ръководството на “сините” вече е готово с отбора за участие в квалификациите на Шампионската лига и следващия сезон в НВЛ, научи Sportal.bg.
Веднага след победната точка във финал №4 в Бургас (3:2) капитанът на Левски Светослав Гоцев обяви, че прекратява своята кариера.
“Сините” напускат и двама световни вицешампиони с България от 2025 година Стоил Палев и Дамян Колев.
По информация на Sportal.bg, разпределителят Стоил Палев ще продължи кариерата си в италианския Фано в италианската Серия А2.
Либерото на националния отбор на България Дамян Колев също ще продължи кариерата си в чужбина, но все още не е ясно точно в кой отбор.
Шампионският тим на “сините” ще бъде напуснат от швейцарския диагонал Юлиан Вайзиг.
Младият посрещач Петьо Иванов ще бъде преотстъпен на друг отбор в България, за да играе редовно през новия сезон.
Въпреки, че много специалисти очакваха завръщането в тима на Виктор Жеков, който през този сезон игра отлично под наем за Монтана, това няма да се случи.
Новият титулярен разпределител на Левски София, ще е Антон Станчев, който през последните два сезона бе част от Локомотив Авиа (Пловдив), и в момента води подготовка с националния отбор на България, научи Sportal.bg.
Като втори разпределител в тима остава младият Петко Петков, който донесе шампионската титла на сините с ас в Бургас.
Новият титуляр на поста диагонал на разпределителя ще е юношата на клуба Кристиан Титрийски, който през последните два сезона игра отлично за тима на университети на Хавай, научи Sportal.bg.
Като негов заместник остава Димитър Пейчинов, който и през този сезон бе част от Левски.
Mr. MVP на този сезон Тодор Скримов и Гордан Люцканов остават в състава на Левски.
“Сините” привличат на тази позиция и Светослав Иванов, който до миналия сезон бе част и от националния отбор на България, от румънския Стяуа (Букурещ), научи Sportal.bg.
Братът на национала Георги Татаров - Мартин Татаров също ще е част от състава на Левски за новия сезон.
В центъра “сините” ще разчитат на 21-годишният национал Лазар Бучков, 16-годишният Адриан Ганев, 19-годишният Николай Николаев и Мартин Тотков.
На поста либеро Николай Желязков ще може да разчита на световния вицешампион Димитър Добрев, както и на младия Ивайло Донов.
Разбира се, “сините” ще разчитат и на всички свои млади състезатели, които ще играят в юношеския състав на Левски.
Очаква се съвсем скоро от клуба официално да обявят селекцията за новия сезон.
Състав на Левски София за сезон 2026/2027:
Разпределители:
Антон Станчев (22 години/187 см) - (нов, идва от Локомотив Авиа)
Петко Петков (17/191)
Диагонали:
Кристиан Титрийски (21/204) - (нов, идва от Хавай, САЩ)
Димитър Пейчинов (17/211)
Посрещачи:
Тодор Скримов (36/190)
Гордан Люцканов (29/196)
Светослав Иванов (25/194) - (нов, идва от Стяуа (Румъния)
Мартин Татаров (17/193)
Централни блокировачи:
Лазар Бучков (21/203)
Адриан Ганев (16/200)
Николай Николаев (19/202)
Мартин Тотков (17/202)
Либера:
Димитър Добрев (17/194)
Ивайло Донов (16/184).
Старши треньор: Николай Желязков
Треньор: Христо Цветанов
Тийм мениджър: Стефан Чолаков
Статистик: Антонио Иванов
Физиотерапевт: Силвия Костадинова
Кондиционен треньор: Йордан Георгиев.