Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

Отборът на Левски София за трета поредна година спечели шампионската титла на еfbet Супер Волей.

За трета поредна година Николай Желязков изведе “сините” до титлата в Националните волейболна лига.

На финала Левски се справи с Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3-1 победи.

Сезонът приключи, но ръководството на “сините” вече е готово с отбора за участие в квалификациите на Шампионската лига и следващия сезон в НВЛ, научи Sportal.bg.

Веднага след победната точка във финал №4 в Бургас (3:2) капитанът на Левски Светослав Гоцев обяви, че прекратява своята кариера.

“Сините” напускат и двама световни вицешампиони с България от 2025 година Стоил Палев и Дамян Колев.

По информация на Sportal.bg, разпределителят Стоил Палев ще продължи кариерата си в италианския Фано в италианската Серия А2.

Либерото на националния отбор на България Дамян Колев също ще продължи кариерата си в чужбина, но все още не е ясно точно в кой отбор.

Шампионският тим на “сините” ще бъде напуснат от швейцарския диагонал Юлиан Вайзиг.

Младият посрещач Петьо Иванов ще бъде преотстъпен на друг отбор в България, за да играе редовно през новия сезон.

Въпреки, че много специалисти очакваха завръщането в тима на Виктор Жеков, който през този сезон игра отлично под наем за Монтана, това няма да се случи.

Новият титулярен разпределител на Левски София, ще е Антон Станчев, който през последните два сезона бе част от Локомотив Авиа (Пловдив), и в момента води подготовка с националния отбор на България, научи Sportal.bg.

Като втори разпределител в тима остава младият Петко Петков, който донесе шампионската титла на сините с ас в Бургас.

Новият титуляр на поста диагонал на разпределителя ще е юношата на клуба Кристиан Титрийски, който през последните два сезона игра отлично за тима на университети на Хавай, научи Sportal.bg.

Като негов заместник остава Димитър Пейчинов, който и през този сезон бе част от Левски.

Mr. MVP на този сезон Тодор Скримов и Гордан Люцканов остават в състава на Левски.

“Сините” привличат на тази позиция и Светослав Иванов, който до миналия сезон бе част и от националния отбор на България, от румънския Стяуа (Букурещ), научи Sportal.bg.

Братът на национала Георги Татаров - Мартин Татаров също ще е част от състава на Левски за новия сезон.

В центъра “сините” ще разчитат на 21-годишният национал Лазар Бучков, 16-годишният Адриан Ганев, 19-годишният Николай Николаев и Мартин Тотков.

На поста либеро Николай Желязков ще може да разчита на световния вицешампион Димитър Добрев, както и на младия Ивайло Донов.

Разбира се, “сините” ще разчитат и на всички свои млади състезатели, които ще играят в юношеския състав на Левски.

Очаква се съвсем скоро от клуба официално да обявят селекцията за новия сезон.

Състав на Левски София за сезон 2026/2027:

Разпределители:

Антон Станчев (22 години/187 см) - (нов, идва от Локомотив Авиа)

Петко Петков (17/191)

Диагонали:

Кристиан Титрийски (21/204) - (нов, идва от Хавай, САЩ)

Димитър Пейчинов (17/211)

Посрещачи:

Тодор Скримов (36/190)

Гордан Люцканов (29/196)

Светослав Иванов (25/194) - (нов, идва от Стяуа (Румъния)

Мартин Татаров (17/193)

Централни блокировачи:

Лазар Бучков (21/203)

Адриан Ганев (16/200)

Николай Николаев (19/202)

Мартин Тотков (17/202)

Либера:

Димитър Добрев (17/194)

Ивайло Донов (16/184).

Старши треньор: Николай Желязков

Треньор: Христо Цветанов

Тийм мениджър: Стефан Чолаков

Статистик: Антонио Иванов

Физиотерапевт: Силвия Костадинова

Кондиционен треньор: Йордан Георгиев.