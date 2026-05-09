Ювентус не трябва да бърка срещу Лече

  • 9 май 2026 | 09:21
В събота вечер стадион "Виа дел Маре" ще бъде арена на сблъсък с огромно значение и за двата края на таблицата в Серия А. Домакините от Лече приемат гранда Ювентус в мач от 36-ия кръг, като залогът е оцеляването на южняците в италианския елит и утвърждаването на "бианконерите" в зона Шампионска лига.

Лече влиза в двубоя с повишено самочувствие след изключително важната победа с 2:1 над Пиза в миналия кръг. Тимът на Еузебио Ди Франческо заема 17-о място с 32 точки, само на четири над зоната на изпадащите. Преди успеха над Пиза, Лече записа две равенства срещу Верона (0:0) и Фиорентина (1:1), което показва стабилност в дефанзивен план в най-критичния момент от сезона.

От друга страна, Ювентус на Лучано Спалети изпитва известни затруднения в последно време. Грандът от Торино записа две поредни равенства – 1:1 срещу Верона и 0:0 в дербито с Милан. Въпреки това, серията им от пет мача без загуба ги държи на четвърта позиция с 65 точки, но Рома дебне само на точка зад тях, което прави победата в Пулия задължителна.

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети бе категоричен, че отборът трябва да поеме повече рискове: „Трябва да предприемем действия, които нарушават рутината. Трябва да прегърнем риска, да поддържаме бързо темпо и да осигурим резултати, които са жизненоважни за нашия успех.“ Спалети също така загатна за възможността Душан Влахович да започне като титуляр, подчертавайки, че „неговото присъствие е възможност, но не трябва да поставяме прекомерен натиск върху него“.

Статистиката е на страната на Ювентус, който няма загуба в последните си пет мача срещу този съперник. Въпреки това, Лече се доказа като корав опонент, измъквайки равенства 1:1 в два от последните три сблъсъка. Първият мач между двата тима през този сезон в Торино също завърши без победител – 1:1, като головете бяха дело на Уестън Маккени за Юве и Ламек Банда за Лече.

