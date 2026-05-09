Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Нараненият Байерн се завръща на честотите на Бундеслигата

Нараненият Байерн се завръща на честотите на Бундеслигата

  • 9 май 2026 | 09:05
  • 160
  • 0

Байерн (Мюнхен) ще гостува на Волфсбург в среще от предпоследния 33-ти кръг на германската Бундеслига. Срещата е в днешния 9-и май (събота), а първият съдийски сигнал ще прозвучи в 19:30 часа българско време.

Предстоящият сблъсък на „Фолксваген Арена“ противопоставя два отбора в коренно различни ситуации. Домакините от Волфсбург се намират на 16-о място в класирането с 26 точки, заемайки позицията за бараж за оставане в елита. За тях всяка точка е жизненоважна в битката със Санкт Паули и Хайденхайм. От другата страна е Байерн (Мюнхен), който вече е подсигурил лидерската си позиция с 83 точки, но пристига в Северен Рейн-Вестфалия с наранено самочувствие. Байерн влиза в мача след болезнено отпадане от Шампионската лига от Пари Сен Жермен (общ резултат 5-6). В последните си два мача във всички турнири баварците записаха равенства – 1:1 срещу парижани и зрелищно 3:3 срещу Хайденхайм в първенството. Волфсбург, под ръководството на Дитер Хекинг, също записа две поредни ремита (1:1 срещу Фрайбург и 0:0 срещу Борусия Мьонхенгладбах), като последната им победа датира от средата на април срещу Унион (Берлин).

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си
ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

Треньорът на „вълците“ Дитер Хекинг демонстрира уважение към съперника, въпреки европейския им неуспех. „Не знам какво да очаквам от Байерн, но очаквам добър отбор. Вчера им липсваше съвсем малко, за да направят последната крачка към финала“, сподели Хекинг. Той подчерта, че неговият тим не трябва само да се защитава: „Не трябва просто да се приберем отзад, защото това няма да проработи. В крайна сметка те ще намерят пролуки със своето темпо и качество.“ Хекинг допълни, че дори Байерн да излезе с резервния си състав, качеството им остава огромно.

Компани: Ще имаме и друг шанс, това е моята мотивация
Компани: Ще имаме и друг шанс, това е моята мотивация

Статистиката от последните директни двубои е стряскаща за привържениците на Волфсбург. Байерн е спечелил всеки един от последните пет мача между двата отбора. Най-пресният спомен е от януари тази година, когато на „Алианц Арена“ баварците разгромиха съперника си с 8:1. В предишните гостувания на „Фолксваген АренаБайерн също си тръгваше с победи (3:2 и 2:1), което ги прави абсолютен фаворит и в събота.

Байерн се разправи с Волфсбург за най-убедителната си победа и вече има двуцифрена преднина на върха
Байерн се разправи с Волфсбург за най-убедителната си победа и вече има двуцифрена преднина на върха

Домакините вероятно ще заложат на формация 3-5-2 с Камил Грабара на вратата и опитния Кристиан Ериксен в центъра на терена. Големият удар за Хекинг е липсата на капитана Максимилиан Арнолд и нападателя Йонас Винд поради контузии. Венсан Компани се очаква да използва класическото 4-2-3-1 за Байерн, като атаката ще бъде водена от Николас Джаксън, подкрепян от Джамал Мусиала и Луис Диас. Мануел Нойер ще заеме своето място под рамката, докато Серж Гнабри остава извън сметките заради травма.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Шевалие може да отпътува към Ливърпул

Шевалие може да отпътува към Ливърпул

  • 9 май 2026 | 05:43
  • 1600
  • 0
ПСЖ и Енрике са пред удължаване на договора

ПСЖ и Енрике са пред удължаване на договора

  • 9 май 2026 | 02:40
  • 1512
  • 0
Серия Б приключи - Антов и Монца са в плейофите за елита, Специя и Христов изпаднаха

Серия Б приключи - Антов и Монца са в плейофите за елита, Специя и Христов изпаднаха

  • 9 май 2026 | 02:22
  • 3823
  • 1
Драма до края! Леванте се вдигна след два гола пасив и направи още по-люта битката на дъното

Драма до края! Леванте се вдигна след два гола пасив и направи още по-люта битката на дъното

  • 9 май 2026 | 01:36
  • 3613
  • 0
Минимална победа запази надеждата жива за Ланс и потопи Нант в Лига 2

Минимална победа запази надеждата жива за Ланс и потопи Нант в Лига 2

  • 9 май 2026 | 00:55
  • 3293
  • 0
Торино обърна Сасуоло в мач без значение

Торино обърна Сасуоло в мач без значение

  • 9 май 2026 | 00:08
  • 2714
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

  • 9 май 2026 | 07:17
  • 6016
  • 58
Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

  • 9 май 2026 | 08:22
  • 4209
  • 3
Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

  • 8 май 2026 | 21:54
  • 82725
  • 579
Ливърпул ще капарира визите за ШЛ или Челси най-сетне ще спре свободното падане?

Ливърпул ще капарира визите за ШЛ или Челси най-сетне ще спре свободното падане?

  • 9 май 2026 | 08:31
  • 1366
  • 0
Монтана продължава борбата за спасение с важен сблъсък на "Огоста"

Монтана продължава борбата за спасение с важен сблъсък на "Огоста"

  • 9 май 2026 | 07:05
  • 3095
  • 1
Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

  • 8 май 2026 | 22:17
  • 24681
  • 64