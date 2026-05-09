Нараненият Байерн се завръща на честотите на Бундеслигата

Байерн (Мюнхен) ще гостува на Волфсбург в среще от предпоследния 33-ти кръг на германската Бундеслига. Срещата е в днешния 9-и май (събота), а първият съдийски сигнал ще прозвучи в 19:30 часа българско време.

Предстоящият сблъсък на „Фолксваген Арена“ противопоставя два отбора в коренно различни ситуации. Домакините от Волфсбург се намират на 16-о място в класирането с 26 точки, заемайки позицията за бараж за оставане в елита. За тях всяка точка е жизненоважна в битката със Санкт Паули и Хайденхайм. От другата страна е Байерн (Мюнхен), който вече е подсигурил лидерската си позиция с 83 точки, но пристига в Северен Рейн-Вестфалия с наранено самочувствие. Байерн влиза в мача след болезнено отпадане от Шампионската лига от Пари Сен Жермен (общ резултат 5-6). В последните си два мача във всички турнири баварците записаха равенства – 1:1 срещу парижани и зрелищно 3:3 срещу Хайденхайм в първенството. Волфсбург, под ръководството на Дитер Хекинг, също записа две поредни ремита (1:1 срещу Фрайбург и 0:0 срещу Борусия Мьонхенгладбах), като последната им победа датира от средата на април срещу Унион (Берлин).

Треньорът на „вълците“ Дитер Хекинг демонстрира уважение към съперника, въпреки европейския им неуспех. „Не знам какво да очаквам от Байерн, но очаквам добър отбор. Вчера им липсваше съвсем малко, за да направят последната крачка към финала“, сподели Хекинг. Той подчерта, че неговият тим не трябва само да се защитава: „Не трябва просто да се приберем отзад, защото това няма да проработи. В крайна сметка те ще намерят пролуки със своето темпо и качество.“ Хекинг допълни, че дори Байерн да излезе с резервния си състав, качеството им остава огромно.

Статистиката от последните директни двубои е стряскаща за привържениците на Волфсбург. Байерн е спечелил всеки един от последните пет мача между двата отбора. Най-пресният спомен е от януари тази година, когато на „Алианц Арена“ баварците разгромиха съперника си с 8:1. В предишните гостувания на „Фолксваген Арена“ Байерн също си тръгваше с победи (3:2 и 2:1), което ги прави абсолютен фаворит и в събота.

Домакините вероятно ще заложат на формация 3-5-2 с Камил Грабара на вратата и опитния Кристиан Ериксен в центъра на терена. Големият удар за Хекинг е липсата на капитана Максимилиан Арнолд и нападателя Йонас Винд поради контузии. Венсан Компани се очаква да използва класическото 4-2-3-1 за Байерн, като атаката ще бъде водена от Николас Джаксън, подкрепян от Джамал Мусиала и Луис Диас. Мануел Нойер ще заеме своето място под рамката, докато Серж Гнабри остава извън сметките заради травма.