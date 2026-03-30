Селекционерът на Кюрасао: Защо ние да не сме изненадата на Мондиала?

На големите турнири винаги се получават изненади и Кюрасао може да бъде още една, заяви националният селекционер Фред Рутен преди двубой с Австралия в Мелбърн. Карибската страна е с популация от около 156 хиляди души, но си спечели място на Световното първенство през идното лято.

"Имаме три шанса да се покажем пред света и първият е срещу Германия", заяви Рутен, цитиран от БТА.

"Нищо за нас няма да приключи с първия мач. По принцип на големите футболни турнири, независимо дали е световно първенство, или европейско, винаги стават изненади. Защо пък този път да не сме ние? Имаме цял отбор биткаджии, които никога не се предават", каза още той.

Кюрасао, на 82-ро място в ранглистата на ФИФА, ще играе с Австралия във вторник като част от подготовката си за турнира в САЩ, Канада и Мексико. За Рутен това ще бъде втори двубой начело на отбора, след като наследи нидерландския си сънародник Дик Адвокаат. Първият беше загуба с 0:2 от Китай.

Съперници на Кюрасао на Мондиал 2026 ще бъдат Германия, Кот Д'Ивоар и Еквадор.

