Георгиев: Трябва да съжаляваме за първото полувреме

Треньорът на Локомотив (София) Александър Георгиев говори след равенството 2:2 с Ботев (Враца) в двубоя от 33-ия кръг на efbet Лига.

Локо (София) проспа първите минути, но успя да се събуди след почивката срещу Ботев (Враца)

"Трябва да съжаляваме за първото полувреме, което изиграхме. Изключително много грешки и слабо представяне. През втората част доминирахме и можем да съжаляваме, че не победихме. На полувремето променихме няколко неща тактически. За второто полувреме мога да поздравя момчетата.



Заявил съм на президента, че продължавам в школата. Искам да се представим по най-добрия начин, след което се връщам в школата", заяви Георгиев.

Снимки: Борислав Цветанов