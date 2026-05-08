Арне Слот: Очаквам с нетърпение следващия сезон, той ще е различен

  • 8 май 2026 | 17:01
Мениджърът на Ливърпул Арне Слот вече планира за следващия сезон, след като този бе доста разочароващ за клуба. Той сподели, че ще има промени в състава, но те няма да са толкова много, колкото бяха миналото лято. Изглежда, че нидерландецът няма съмнения, че ще бъде на "Анфийлд" следващия сезон. Слот говори преди утрешния двубой срещу Челси.

"Очаквам с нетърпение следващия сезон, така че въобще не съм притеснен. Вероятно ще има още един малък преходен период, но не толкова драстичен като миналото лято. Ще трябва да правим промени в състава, тъй като двама играчи ни напускат", заяви треньорът.

Той даде повече информация за контузените в тима: "Алекс (Исак) тренира с нас отново за първи път вчера. Това е позитивно. След днешната тренировка ще визим доколко ще можем да го използваме утре. Алисон още не е подновил тренировки, но е много близо. Мамардашвили се завърна на тренировъчното игрище днес и ще видим как ще реагира. Мо (Салах) не е тренирал с нас, но е много близо".

Слот коментира и предстоящия съперник: "Ще бъде труден мач и за двата отбора, защото има много качество в двата състава. Ако нашата информация е вярна, няколко играчи на Челси са се завърнали и отборът ще бъде по-силен от миналата седмица. В Челси имат ясна идентичност как играят, така че е ясно какво да очакваме".

"Обикновено, ако играеш добре, това води до добри резултати. Не винаги се случва така и понякога печелиш, когато не си играл толкова добре, но представянето ни е важно. Първата и основна цел е да се класираме за Шампионската лига.

Този сезон се разви по такъв начин, че дори да завършис с три победи, не мисля, че някой ще бъде позитивно настроен към сезона. Важно е да вземем поне една победа, което мисля, че ще е достатъчно да ни класира за Шампионската лига. Позитивното е, че някои важни играчи се завръщат за уикенда или след него. Това ще ни помогне. Три победи няма да смълчат критиките. Трябват ни резултати и добро представяне в дългосрочен план. Но не се фокусираме върху това сега, сега концентрацията ни е върху останалите три мача. Следващият сезон ще е различен по отношение на хората.

Винаги е трудно за играчите, когато губиш повече мачове, отколкото би искал, особено в клуб като този. Тези футболисти са свикнали да печелят. Има прекалено много неща, в които сме уязвими в момента. Очевидно е, че трябва да подобрим някои неща, но ще работим върху тях през лятото", каза още специалистът.

Снимки: Gettyimages

