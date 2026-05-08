Арне Слот: Очаквам с нетърпение следващия сезон, той ще е различен

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот вече планира за следващия сезон, след като този бе доста разочароващ за клуба. Той сподели, че ще има промени в състава, но те няма да са толкова много, колкото бяха миналото лято. Изглежда, че нидерландецът няма съмнения, че ще бъде на "Анфийлд" следващия сезон. Слот говори преди утрешния двубой срещу Челси.

"Очаквам с нетърпение следващия сезон, така че въобще не съм притеснен. Вероятно ще има още един малък преходен период, но не толкова драстичен като миналото лято. Ще трябва да правим промени в състава, тъй като двама играчи ни напускат", заяви треньорът.

Той даде повече информация за контузените в тима: "Алекс (Исак) тренира с нас отново за първи път вчера. Това е позитивно. След днешната тренировка ще визим доколко ще можем да го използваме утре. Алисон още не е подновил тренировки, но е много близо. Мамардашвили се завърна на тренировъчното игрище днес и ще видим как ще реагира. Мо (Салах) не е тренирал с нас, но е много близо".

🗣️ Arne Slot provides injury updates on Alexander Isak, Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili and Mohamed Salah. pic.twitter.com/9gc0ekkqhX — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 8, 2026

Слот коментира и предстоящия съперник: "Ще бъде труден мач и за двата отбора, защото има много качество в двата състава. Ако нашата информация е вярна, няколко играчи на Челси са се завърнали и отборът ще бъде по-силен от миналата седмица. В Челси имат ясна идентичност как играят, така че е ясно какво да очакваме".

"Обикновено, ако играеш добре, това води до добри резултати. Не винаги се случва така и понякога печелиш, когато не си играл толкова добре, но представянето ни е важно. Първата и основна цел е да се класираме за Шампионската лига.

🚨 Arne Slot on players lacking belief because so many things have gone wrong:



“It always weighs heavy on players if you lose more games than you would want, especially at a club like this. These players are used to winning. The performance clearly in the Premier League we… pic.twitter.com/ufuEUAsQLG — Anfield Sector (@AnfieldSector) May 8, 2026

Този сезон се разви по такъв начин, че дори да завършис с три победи, не мисля, че някой ще бъде позитивно настроен към сезона. Важно е да вземем поне една победа, което мисля, че ще е достатъчно да ни класира за Шампионската лига. Позитивното е, че някои важни играчи се завръщат за уикенда или след него. Това ще ни помогне. Три победи няма да смълчат критиките. Трябват ни резултати и добро представяне в дългосрочен план. Но не се фокусираме върху това сега, сега концентрацията ни е върху останалите три мача. Следващият сезон ще е различен по отношение на хората.

Винаги е трудно за играчите, когато губиш повече мачове, отколкото би искал, особено в клуб като този. Тези футболисти са свикнали да печелят. Има прекалено много неща, в които сме уязвими в момента. Очевидно е, че трябва да подобрим някои неща, но ще работим върху тях през лятото", каза още специалистът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages