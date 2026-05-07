Де Дзерби: Лийдс е един от най-добрите отбори в момента, но имаме качествата да ги победим

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби обяви Лийдс за един от най-добрите отбори в Премиър лийг по отношение на моментната форма. Той обаче вярва, че неговият тим има достатъчно качества да се справи с йоркширци и да направи още една голяма крачка към спасението.

Ето акцентите от днешната пресконференция на италианеца:

"Доминик Соланке се подобрява много бързо. Не знам дали ще може да бъде на разположение. Надявам се това да стане за гостуването на "Стамфорд Бридж". Викарио не е готов. Той страда, защото би искал да помогне на отбора и съотборниците си, но все още не е на разположение", заяви Де Дзерби по отношение на новините около състава.

Запитан дали би искал Жоао Палиня, който играе като преотстъпен под наем от Байерн (Мюнхен), да остане в отбор, италианецът заяви:

"Сто процента искам Палиня да остане в отбора. Трябва да започнем с такъв тип хора. Палиня е един от най-добрите, като играч със сигурност, но и като човек. Искам да виждам играчи със същата страст, дух и личност.

Конър Галахър дойде през януари в трудна ситуация. Имаше някои проблеми в началото. Той е важен играч. Щастлив съм да го гледам в това състояние. Казах след мача с Вила, че когато Галахър играе добре, отборът му играе с един играч повече от противника".

"Преди всичко, отиваме да играем срещу един от най-добрите отбори в момента. В последните пет или шест мача те спечелиха срещу Ман Юнайтед, завършиха наравно с Борнемут, играейки добре, и спечелиха два пъти у дома, и затова имаме голямо уважение.

Не можем да мислим по различен начин. Трябва да запазим този манталитет. Трябва да останем скромни. Нищо не се е променило. Трябва да се подготвим за важен мач.

Стилът на Лийдс е много ясен. Те имат страхотна организация със и без топка. Имат страхотни играчи, не за да се борят с изпадане, а за по-високо ниво. Но фокусът е върху нас. Не защото сме станали арогантни, а защото имаме качествата да спечелим мача, ако играем така, както можем".