Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Де Дзерби: Лийдс е един от най-добрите отбори в момента, но имаме качествата да ги победим

Де Дзерби: Лийдс е един от най-добрите отбори в момента, но имаме качествата да ги победим

  • 7 май 2026 | 18:32
  • 121
  • 0
Де Дзерби: Лийдс е един от най-добрите отбори в момента, но имаме качествата да ги победим

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби обяви Лийдс за един от най-добрите отбори в Премиър лийг по отношение на моментната форма. Той обаче вярва, че неговият тим има достатъчно качества да се справи с йоркширци и да направи още една голяма крачка към спасението.

Ето акцентите от днешната пресконференция на италианеца:

"Доминик Соланке се подобрява много бързо. Не знам дали ще може да бъде на разположение. Надявам се това да стане за гостуването на "Стамфорд Бридж". Викарио не е готов. Той страда, защото би искал да помогне на отбора и съотборниците си, но все още не е на разположение", заяви Де Дзерби по отношение на новините около състава.

Запитан дали би искал Жоао Палиня, който играе като преотстъпен под наем от Байерн (Мюнхен), да остане в отбор, италианецът заяви:

"Сто процента искам Палиня да остане в отбора. Трябва да започнем с такъв тип хора. Палиня е един от най-добрите, като играч със сигурност, но и като човек. Искам да виждам играчи със същата страст, дух и личност.

Конър Галахър дойде през януари в трудна ситуация. Имаше някои проблеми в началото. Той е важен играч. Щастлив съм да го гледам в това състояние. Казах след мача с Вила, че когато Галахър играе добре, отборът му играе с един играч повече от противника".

"Преди всичко, отиваме да играем срещу един от най-добрите отбори в момента. В последните пет или шест мача те спечелиха срещу Ман Юнайтед, завършиха наравно с Борнемут, играейки добре, и спечелиха два пъти у дома, и затова имаме голямо уважение.

Не можем да мислим по различен начин. Трябва да запазим този манталитет. Трябва да останем скромни. Нищо не се е променило. Трябва да се подготвим за важен мач.

Стилът на Лийдс е много ясен. Те имат страхотна организация със и без топка. Имат страхотни играчи, не за да се борят с изпадане, а за по-високо ниво. Но фокусът е върху нас. Не защото сме станали арогантни, а защото имаме качествата да спечелим мача, ако играем така, както можем".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Шефовете на Барселона очакват позицията на Ханзи Флик относно трима футболисти

Шефовете на Барселона очакват позицията на Ханзи Флик относно трима футболисти

  • 7 май 2026 | 14:31
  • 4277
  • 1
Успехът на ПСЖ доведе до размирици в Париж, над 100 арестувани

Успехът на ПСЖ доведе до размирици в Париж, над 100 арестувани

  • 7 май 2026 | 14:28
  • 664
  • 3
Макс Еберл е готов да остане част от ръководството на Байерн Мюнхен

Макс Еберл е готов да остане част от ръководството на Байерн Мюнхен

  • 7 май 2026 | 14:19
  • 557
  • 1
Новият договор на Нойер с Байерн може да се счита за сигурен

Новият договор на Нойер с Байерн може да се счита за сигурен

  • 7 май 2026 | 14:05
  • 720
  • 10
Над 28 милиона вече се подписаха за изгонването на Мбапе от Реал Мадрид

Над 28 милиона вече се подписаха за изгонването на Мбапе от Реал Мадрид

  • 7 май 2026 | 14:05
  • 17662
  • 53
Байерн отново преклони глава пред действащия първенец в ШЛ

Байерн отново преклони глава пред действащия първенец в ШЛ

  • 7 май 2026 | 13:50
  • 1071
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

  • 7 май 2026 | 17:28
  • 7078
  • 39
Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 25855
  • 35
Добруджа скочи на Спартак: обвини "соколите" в лоша организация и призова ДК за наказания

Добруджа скочи на Спартак: обвини "соколите" в лоша организация и призова ДК за наказания

  • 7 май 2026 | 18:35
  • 209
  • 0
Тревата на "Армията" поникна

Тревата на "Армията" поникна

  • 7 май 2026 | 13:34
  • 15987
  • 85
Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

  • 7 май 2026 | 16:50
  • 11618
  • 13
Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

  • 7 май 2026 | 12:28
  • 18456
  • 17