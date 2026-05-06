  Дарителската кампания в подкрепа на Васко Боев продължава

  6 май 2026 | 09:14
Ръководството и феновете на Спартак Варна продължават да показват съпричастност и ангажираност към различни благородни каузи, въпреки трудностите, пред които е изправен клубът.

На днешния празничен ден дарителската кампания в подкрепа на внезапно отишлия си от този свят бивш играч на Спартак Варна – Васко Боев – продължава с пълна сила. Преди двубоя с Добруджа ще бъдат поставени урни както в сектора на домакините, така и в сектора на гостите. Така всеки привърженик ще има възможност да дари според възможностите си средства, които ще бъдат предоставени на семейството на незабравимия футболист.

През годините на своята кариера Васко Боев многократно е доказвал любовта и отдадеността си към любимия клуб. В негова памет във фен шопа продължават да се продават фланелки с неговите инициали, като всички приходи от продажбите ще бъдат насочени директно към неговото семейство.

/Пламен Трендафилов/

