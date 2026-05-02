Интригуващ сблъсък под Околчица

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в интригуващ сблъсък от втория плейофен кръг на efbet Лига. Двубоят на стадиона под връх Околчица е от 16:30 часа и ще бъде ръководен от Никола Попов.

Домакините стартираха мачовете в долната половина на таблицата с равенство срещу Славия (1:1) в "Овча купел". Тимът на Тодор Симов стигна до точката, въпреки че повече от едно полувреме игра с човек по-малко, и съвсем скоро може да си гарантира оставането в елита. "Соколите" пък допуснаха болезнен обрат от Берое (1:2) и към момента се намират /в опасната зона на класирането/ на баражното 13-о място в класирането. Това обаче може да се промени при успех на стадион "Христо Ботев" днес.

"Зелените" ще трябва да се справят без един от основните си футболисти - Радослав Цонев, който ще изтърпи наказание заради червения картон, получен на стадион "Александър Шаламанов" преди седмица. Всички други играчи са на разположение на своя треньор за срещата.

"Соколите" политат към Околчица в поредна битка за спасение

За варненци аут ще бъде Борис Иванов, който беше изгонен още в началните минути срещу Берое. Добрата новина е свързана със завръщането на младежкия национал Дамян Йорданов, който пропусна последните два мача на отбора заради натрупани 9 жълти картона.

Двата тима вече премериха сили на два пъти в рамките на редовния сезон. Двубоят на Коритото завърши наравно 1:1, а този във Враца беше спечелен от Ботев с 2:0.

