Ботев (Враца) 2:0 Спартак (Варна), два бързи гола за домакините

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) играят при резултат 2:0 в интригуващ сблъсък от втория плейофен кръг на efbet Лига. Мичи Нтело (9) и Тамиму Уору (13) бяха точни за домакините. Двубоят на стадиона под връх Околчица е ръководен от Никола Попов.

Домакините стартираха мачовете в долната половина на таблицата с равенство срещу Славия (1:1) в "Овча купел". Тимът на Тодор Симов стигна до точката, въпреки че повече от едно полувреме игра с човек по-малко, и съвсем скоро може да си гарантира оставането в елита. "Соколите" пък допуснаха болезнен обрат от Берое (1:2) и към момента се намират на баражното 13-о място в класирането. Това обаче може да се промени при успех на стадион "Христо Ботев" днес.

В 9-ата минута Ботев Враца поведе с попадение на Мичи Нтело. Домакините направиха много добро заучено изпълнение на свободен удар. Марин Петков бе изведен на десния фланг и извади топката успоредно на голлинията за Мичи Нтело, който не пропусна да се разпише в опразнената врата.

Бързо след това врачани удвоиха преднината си. В 13-ата минута топката беше центрирана от левия фланг в наказателното поке, къде Ангел Грънчов не се намеси добре и позволи на Тамиму Уору да вкара дебютния си гол с фланелката на домакините.

В рамките на две минути станахме свидетели на две положение. В 19-ата минута удар на Марин Петков беше блокиран от защитник на гостите. След това Антоан Стоянов шутира, но Педро Рибейро бе на мястото си и предотврати сигурен гол.

В 32-рата минута Даниел Генов стреля директно от фаул, но в аут. След това Уору имаше шанс да се разпише за втори път. Този път той засече топката с глава, но стреля покрай дясната греда.

БОТЕВ - СПАРТАК 2:0

1:0 Мичи Нтело (9)

2:0 Тамиму Уору (13)

Стартови състави:

Ботев Враца: 94 Марин Орлинов, 3 Сайней Санянг, 6 Тамиму Уору, 8 Антоан Стоянов, 9 Даниел Генов, 12 Илия Юруков, 17 Хосе Гайегос, 20 Мичи Мбала, 36 Милен Стоев, 44 Иван Горанов, 79 Мартин Петков

Спартак Варна: 1 Педро Рибейро , 5 Димо Кръстев, 6 Джон Емануел, 10 Жота, 20 Деян Лозев, 21 Шанде, 29 Таилсон , 44 Ангел Грънчов, 50 Мартин Георгиев, 88 Дамян Йорданов, 90 Георг Стояновски