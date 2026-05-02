  Sportal.bg
Ботев (Враца) 2:0 Спартак (Варна), два бързи гола за домакините

  • 2 май 2026 | 16:29
Ботев (Враца) и Спартак (Варна) играят при резултат 2:0 в интригуващ сблъсък от втория плейофен кръг на efbet Лига. Мичи Нтело (9) и Тамиму Уору (13) бяха точни за домакините. Двубоят на стадиона под връх Околчица е ръководен от Никола Попов.

Домакините стартираха мачовете в долната половина на таблицата с равенство срещу Славия (1:1) в "Овча купел". Тимът на Тодор Симов стигна до точката, въпреки че повече от едно полувреме игра с човек по-малко, и съвсем скоро може да си гарантира оставането в елита. "Соколите" пък допуснаха болезнен обрат от Берое (1:2) и към момента се намират на баражното 13-о място в класирането. Това обаче може да се промени при успех на стадион "Христо Ботев" днес.

В 9-ата минута Ботев Враца поведе с попадение на Мичи Нтело. Домакините направиха много добро заучено изпълнение на свободен удар. Марин Петков бе изведен на десния фланг и извади топката успоредно на голлинията за Мичи Нтело, който не пропусна да се разпише в опразнената врата.

Бързо след това врачани удвоиха преднината си. В 13-ата минута топката беше центрирана от левия фланг в наказателното поке, къде Ангел Грънчов не се намеси добре и позволи на Тамиму Уору да вкара дебютния си гол с фланелката на домакините.

В рамките на две минути станахме свидетели на две положение. В 19-ата минута удар на Марин Петков беше блокиран от защитник на гостите. След това Антоан Стоянов шутира, но Педро Рибейро бе на мястото си и предотврати сигурен гол.

В 32-рата минута Даниел Генов стреля директно от фаул, но в аут. След това Уору имаше шанс да се разпише за втори път. Този път той засече топката с глава, но стреля покрай дясната греда.

БОТЕВ - СПАРТАК 2:0
1:0 Мичи Нтело (9)
2:0 Тамиму Уору (13)

Стартови състави:

Ботев Враца: 94 Марин Орлинов, 3 Сайней Санянг, 6 Тамиму Уору, 8 Антоан Стоянов, 9 Даниел Генов, 12 Илия Юруков, 17 Хосе Гайегос, 20 Мичи Мбала, 36 Милен Стоев, 44 Иван Горанов, 79 Мартин Петков

Спартак Варна: 1 Педро Рибейро , 5 Димо Кръстев, 6 Джон Емануел, 10 Жота, 20 Деян Лозев, 21 Шанде, 29 Таилсон , 44 Ангел Грънчов, 50 Мартин Георгиев, 88 Дамян Йорданов, 90 Георг Стояновски

Още от БГ Футбол

Левски обърна Септември при 17-годишните

Левски обърна Септември при 17-годишните

  • 2 май 2026 | 14:20
  • 796
  • 1
Лудогорец U17 с класическа победа над Славия

Лудогорец U17 с класическа победа над Славия

  • 2 май 2026 | 14:00
  • 722
  • 4
Спасителната мисия на Берое върви по план след бой по Славия

Спасителната мисия на Берое върви по план след бой по Славия

  • 2 май 2026 | 15:53
  • 17175
  • 80
Локо вдига Умарбаев за дербито на Пловдив

Локо вдига Умарбаев за дербито на Пловдив

  • 2 май 2026 | 13:48
  • 555
  • 0
Цветомир Найденов обеща шпалир на Левски при едно условие

Цветомир Найденов обеща шпалир на Левски при едно условие

  • 2 май 2026 | 12:22
  • 25371
  • 42
Ето с кои играчи Левски атакува титлата

Ето с кои играчи Левски атакува титлата

  • 2 май 2026 | 12:14
  • 19226
  • 14
Водещи Новини

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

  • 2 май 2026 | 08:00
  • 35544
  • 333
Цветомир Найденов отиде за риба

Цветомир Найденов отиде за риба

  • 2 май 2026 | 16:53
  • 4657
  • 8
Спасителната мисия на Берое върви по план след бой по Славия

Спасителната мисия на Берое върви по план след бой по Славия

  • 2 май 2026 | 15:53
  • 17175
  • 80
Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

  • 2 май 2026 | 11:40
  • 34938
  • 7
Ето с кои играчи Левски атакува титлата

Ето с кои играчи Левски атакува титлата

  • 2 май 2026 | 12:14
  • 19226
  • 14