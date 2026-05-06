Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

  • 6 май 2026 | 08:00
  • 1530
  • 0
Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

Спартак (Варна) и Добруджа ще се изправят един срещу друг в мач от 33-ия кръг на efbet Лига. Срещата стартира в 20:00 часа, а главен съдия ще бъде Любослав Любомиров.

Към този момент Спартак заема шестата позиция в Група на изпадащите с 27 точки след 32 изиграни мача, докато Добруджа е на седмо място с 26 пункта от същия брой срещи. Само една точка разделя двата тима, което прави предстоящия двубой изключително важен в борбата за оставане в елита на българския футбол.

Варненци имат голова разлика от 27 отбелязани и 54 допуснати гола, докато добричлии са реализирали 23 попадения и са допуснали 47.

Варненци се намират в тежка ситуация, като от началото на последния етап от шампионата, "соколите" имат две поражения, които дойдоха срещу Берое (1:2) и Ботев Враца (1:2). Трябва да отбележим, че ситуацията е сходна и при Добружда. Футболистите на Ясен Петров бяха надиграни от Монтана (0:1) и Локомотив София (0:3).

"Соколите" подготвят офанзива за важния двубой с Добруджа
"Соколите" подготвят офанзива за важния двубой с Добруджа

В последния двубой между двата тима, който беше преди около месец, Спартак (Варна) стигна до трите точки, след като Георг Стояновски донесе успеха.

Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване
Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване
Следвай ни:

Още от БГ Футбол

На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

  • 6 май 2026 | 07:30
  • 2830
  • 1
Симов: Можем да съжаляваме

Симов: Можем да съжаляваме

  • 5 май 2026 | 22:14
  • 1062
  • 0
Георгиев: Трябва да съжаляваме за първото полувреме

Георгиев: Трябва да съжаляваме за първото полувреме

  • 5 май 2026 | 22:11
  • 1675
  • 4
Локо (София) проспа първите минути, но успя да се събуди след почивката срещу Ботев (Враца)

Локо (София) проспа първите минути, но успя да се събуди след почивката срещу Ботев (Враца)

  • 5 май 2026 | 21:55
  • 33796
  • 72
Пиротехническо шоу озари небето над “Армията” по повод 78-ата годишнина на ЦСКА

Пиротехническо шоу озари небето над “Армията” по повод 78-ата годишнина на ЦСКА

  • 5 май 2026 | 21:48
  • 1720
  • 14
Резултати и голмайстори след 25-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори след 25-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 5 май 2026 | 21:28
  • 2212
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

  • 6 май 2026 | 07:00
  • 3920
  • 5
Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

  • 5 май 2026 | 23:59
  • 49522
  • 368
На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

  • 6 май 2026 | 07:30
  • 2830
  • 1
Те отново са там! Везенков и компания се класираха с гръм и трясък за Финалната четворка

Те отново са там! Везенков и компания се класираха с гръм и трясък за Финалната четворка

  • 5 май 2026 | 22:35
  • 13259
  • 7
Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 20:58
  • 11581
  • 5