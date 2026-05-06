Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

Спартак (Варна) и Добруджа ще се изправят един срещу друг в мач от 33-ия кръг на efbet Лига. Срещата стартира в 20:00 часа, а главен съдия ще бъде Любослав Любомиров.

Към този момент Спартак заема шестата позиция в Група на изпадащите с 27 точки след 32 изиграни мача, докато Добруджа е на седмо място с 26 пункта от същия брой срещи. Само една точка разделя двата тима, което прави предстоящия двубой изключително важен в борбата за оставане в елита на българския футбол.



Варненци имат голова разлика от 27 отбелязани и 54 допуснати гола, докато добричлии са реализирали 23 попадения и са допуснали 47.

Варненци се намират в тежка ситуация, като от началото на последния етап от шампионата, "соколите" имат две поражения, които дойдоха срещу Берое (1:2) и Ботев Враца (1:2). Трябва да отбележим, че ситуацията е сходна и при Добружда. Футболистите на Ясен Петров бяха надиграни от Монтана (0:1) и Локомотив София (0:3).

В последния двубой между двата тима, който беше преди около месец, Спартак (Варна) стигна до трите точки, след като Георг Стояновски донесе успеха.

