Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. "Соколите" подготвят офанзива за важния двубой с Добруджа

"Соколите" подготвят офанзива за важния двубой с Добруджа

  • 5 май 2026 | 11:08
  • 462
  • 0
"Соколите" подготвят офанзива за важния двубой с Добруджа

Спартак (Варна) се подготовя за предстоящия двубой с Добруджа на клубния си стадион. Срещата се явява като Рубикон, който ще реши до голяма степен възможността на един от двата отбора да е с по-големи шансове за оставане в efbet Лига при евентуална победа.

В тима след наказание се завръща левият бранител Борис Иванов. Това означава, че капитанът на варненци Деян Лозев, който игра отляво в последния мач, ще премине на обичайната си позиция отдясно в отбраната на "соколите". Има вероятност треньорският щаб да заложи на по-офанзивна тактика в търсене на задължителна победа, която включва двамата нападатели Георг Стояновски и Цветелин Чунчуков.

Чунчуков откри своята голова сметка от началото на годината след точно изпълнена дузпа в срещата с Берое за нарушение именно срещу неговия съотборник в нападение Стояновски. И  двамата показват голямо желание и енергия за игра, но до този момент са длъжници по отношение на отбелязани голове. "Соколите"  ще разчитат и на най-опасния си играч - Шанде , който трябва да тормози защитата на добруджанци.

Пламен Трендафилов

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски предлага нов договор на Сангаре

Левски предлага нов договор на Сангаре

  • 5 май 2026 | 07:57
  • 10483
  • 27
Николай Кънчев: Огромни благодарности за футболистите ни

Николай Кънчев: Огромни благодарности за футболистите ни

  • 5 май 2026 | 07:45
  • 1011
  • 2
Ще продължи ли въздходът на Берое, или Монтана ще завърже битката за оцеляване?

Ще продължи ли въздходът на Берое, или Монтана ще завърже битката за оцеляване?

  • 5 май 2026 | 07:40
  • 2479
  • 2
ФК Димитровград с нов шеф

ФК Димитровград с нов шеф

  • 5 май 2026 | 07:39
  • 1118
  • 0
Мирослав Косев: Браво на младите голмайстори

Мирослав Косев: Браво на младите голмайстори

  • 5 май 2026 | 07:33
  • 1152
  • 0
Среща между лидерите на долната половина

Среща между лидерите на долната половина

  • 5 май 2026 | 07:15
  • 2402
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

  • 5 май 2026 | 11:52
  • 5674
  • 7
Колосална опашка за "златен" билет на "Герена"

Колосална опашка за "златен" билет на "Герена"

  • 5 май 2026 | 10:49
  • 11454
  • 42
Арсенал и Атлетико Мадрид посягат към към мечтания финал

Арсенал и Атлетико Мадрид посягат към към мечтания финал

  • 5 май 2026 | 07:31
  • 6199
  • 11
78 години ЦСКА!

78 години ЦСКА!

  • 5 май 2026 | 09:12
  • 3580
  • 92
Апоел и Реал Мадрид продължават битката от плейофите в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид продължават битката от плейофите в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 06:11
  • 5664
  • 5
Везенков и компания гостуват в Княжеството с мисията да довършат Монако

Везенков и компания гостуват в Княжеството с мисията да довършат Монако

  • 5 май 2026 | 06:44
  • 4846
  • 0