"Соколите" подготвят офанзива за важния двубой с Добруджа

Спартак (Варна) се подготовя за предстоящия двубой с Добруджа на клубния си стадион. Срещата се явява като Рубикон, който ще реши до голяма степен възможността на един от двата отбора да е с по-големи шансове за оставане в efbet Лига при евентуална победа.

В тима след наказание се завръща левият бранител Борис Иванов. Това означава, че капитанът на варненци Деян Лозев, който игра отляво в последния мач, ще премине на обичайната си позиция отдясно в отбраната на "соколите". Има вероятност треньорският щаб да заложи на по-офанзивна тактика в търсене на задължителна победа, която включва двамата нападатели Георг Стояновски и Цветелин Чунчуков.

Чунчуков откри своята голова сметка от началото на годината след точно изпълнена дузпа в срещата с Берое за нарушение именно срещу неговия съотборник в нападение Стояновски. И двамата показват голямо желание и енергия за игра, но до този момент са длъжници по отношение на отбелязани голове. "Соколите" ще разчитат и на най-опасния си играч - Шанде , който трябва да тормози защитата на добруджанци.



Пламен Трендафилов