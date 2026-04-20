Тифозите на Наполи поискаха оставката на Конте

Прословутият хаштаг #ConteOut отново набра популярност в социалните мрежи през уикенда, след като недоволни привърженици на Наполи започнаха да призовават за оставката на треньора след разочароващата загуба с 0:2 от Лацио на „Стадио Марадона“.

Крехките надежди на неаполитанците да се борят с Интер за титлата в Серия "А" през сезон 2025-26 претърпяха сериозен удар след домакинското поражение от "орлите". В този мач отборът на Конте не успя да отправи нито един точен удар към вратата. Според „La Gazzetta dello Sport“ това може би е най-слабото представяне на Наполи под ръководството на треньора, спечелил Скудетото през сезон 2024-25.

Лацио отново се оказа черна котка за Наполи, Интер може да стане шампион след седмица

След този резултат "партенопеите" изостават на 12 точки от Интер само пет кръга преди края на сезона. Въпреки че неаполитанците все още изглеждат сигурни за класиране в Шампионската лига, се появиха призиви Конте да напусне клуба заради поредица от събития през последните няколко седмици.

Последните два резултата на отбора са неубедителни: равенството 1:1 срещу Парма предшестваше загубата от Лацио, която сложи край на серия от пет поредни победи. Освен това през кампанията 2025-26 Конте редовно изтъкваше проблемите с контузии в отбора. Това извинение обаче вече не е валидно, тъй като звездите на клуба – Кевин де Бройне, Скот Мактоминей, Андре-Франк Замбо Ангиса и Станислав Лоботка – са на разположение от няколко седмици след труден сезон, белязан от травми. Съществува и усещането, че въпреки проблемите с контузиите, Наполи трябваше да бъде малко по-конкурентоспособен този сезон, особено предвид сериозните инвестиции, направени през летния трансферен прозорец.

Някои фенове също така смятат, че Конте не е коментирал адекватно спекулациите, които го свързват със завръщане начело на националния отбор на Италия като заместник на Дженаро Гатузо. Това оставя облак от несигурност над клуба в заключителната част от сезона.

