Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Президентът на Атлетико Мадрид си пожела повторение на полуфинала от 2014 година

Президентът на Атлетико Мадрид си пожела повторение на полуфинала от 2014 година

  • 5 май 2026 | 16:48
  • 176
  • 0
Президентът на Атлетико Мадрид си пожела повторение на полуфинала от 2014 година

Часове преди Атлетико Мадрид да излезе на “Емиратс” в реванша срещу Арсенал от полуфиналите в Шампионската лига, президентът на клуба Енрике Сересо е надъхан не просто за елиминиране на “топчиите”, а и за победа после във финала. Той даже си има и предпочитан съперник за срещата за трофея - Байерн (Мюнхен). Първата среща в испанската столица преди седмица завърши при 1:1.

В сходна ситуация Атлети бяха през пролетта на 2014 година. Тогава, отново на полуфиналите, те бяха направили 0:0 с Челси в първия мач в Испания, но на реванша на “Стамфорд Бридж” спечелиха с 3:1 и се класираха за финала.

“Дано повторим това, което се случи преди години срещу Челси, а след това да можем да победим Байерн във финала”, пожела си Сересо.

“Да стигнеш до финал е история. Това е нещото, което е от значение”, добави той на път за официалния обяд с представители на Арсенал.

После президентът си направи шега: “Честно казано, не съм много гладен, но ако не ям в 12:00 часа, тук вече не се яде до утре. Следващия път, когато те дойдат в Мадрид, ще ядат в три следобед.“

Симеоне: Ако можем, да повторим играта от второто полувреме на първия мач
Симеоне: Ако можем, да повторим играта от второто полувреме на първия мач
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тиери Анри посочи с какво Ямал го изумява

Тиери Анри посочи с какво Ямал го изумява

  • 5 май 2026 | 14:29
  • 1618
  • 1
Един от основните футболисти на Манчестър Юнайтед няма да играе повече този сезон

Един от основните футболисти на Манчестър Юнайтед няма да играе повече този сезон

  • 5 май 2026 | 14:28
  • 1736
  • 0
Барселона също се нареди на опашката за големия талант на Борнемут

Барселона също се нареди на опашката за големия талант на Борнемут

  • 5 май 2026 | 14:22
  • 1582
  • 0
Лаутаро: Работихме невероятно усилено на терена и извън него

Лаутаро: Работихме невероятно усилено на терена и извън него

  • 5 май 2026 | 14:17
  • 565
  • 6
Важен нападател на Иран отпадна от състава за Световното

Важен нападател на Иран отпадна от състава за Световното

  • 5 май 2026 | 14:11
  • 652
  • 0
Талантлив португалец преподписа с Лион

Талантлив португалец преподписа с Лион

  • 5 май 2026 | 14:05
  • 418
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

  • 5 май 2026 | 14:59
  • 9231
  • 57
Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

  • 5 май 2026 | 14:04
  • 7650
  • 2
11-те на Берое и Монтана

11-те на Берое и Монтана

  • 5 май 2026 | 16:16
  • 1419
  • 0
Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

  • 5 май 2026 | 13:25
  • 24056
  • 20
Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

  • 5 май 2026 | 12:44
  • 24009
  • 48
Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

  • 5 май 2026 | 11:52
  • 24313
  • 44