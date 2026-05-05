Президентът на Атлетико Мадрид си пожела повторение на полуфинала от 2014 година

Часове преди Атлетико Мадрид да излезе на “Емиратс” в реванша срещу Арсенал от полуфиналите в Шампионската лига, президентът на клуба Енрике Сересо е надъхан не просто за елиминиране на “топчиите”, а и за победа после във финала. Той даже си има и предпочитан съперник за срещата за трофея - Байерн (Мюнхен). Първата среща в испанската столица преди седмица завърши при 1:1.

В сходна ситуация Атлети бяха през пролетта на 2014 година. Тогава, отново на полуфиналите, те бяха направили 0:0 с Челси в първия мач в Испания, но на реванша на “Стамфорд Бридж” спечелиха с 3:1 и се класираха за финала.

“Дано повторим това, което се случи преди години срещу Челси, а след това да можем да победим Байерн във финала”, пожела си Сересо.

“Да стигнеш до финал е история. Това е нещото, което е от значение”, добави той на път за официалния обяд с представители на Арсенал.

После президентът си направи шега: “Честно казано, не съм много гладен, но ако не ям в 12:00 часа, тук вече не се яде до утре. Следващия път, когато те дойдат в Мадрид, ще ядат в три следобед.“

