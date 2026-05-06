Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

Европа затаява дъх пред един от най-чаканите реванши в Шампионската лига през последните години. След като първият сблъсък в Париж завърши при зрелищното 5:4 в полза на Пари Сен Жермен, Байерн (Мюнхен) е изправен пред стената, но с ясното съзнание, че пасивът от един гол е напълно преодолим.



Баварците показаха невероятен характер, връщайки се от изоставане 2:5 до минимална загуба, което дава на треньора Венсан Компани повод за оптимизъм преди решителната битка на „Алианц Арена“. Наградата за крайния победител е участие във финала на най-престижното клубно състезание.

Венсан Компани залага на своята класическа формация 4-2-3-1, като се очаква баварците да подходят изключително агресивно. Ключова фигура в средата на терена ще бъде Йошуа Кимих, който трябва да дирижира играта и да захранва с пасове Хари Кейн.



От другата страна, Луис Енрике ще използва 4-1-2-3, разчитайки на бързи преходи и смъртоносни контраатаки. Тактическият анализ показва, че Байерн ще се опита да пресира високо и да създава ситуации за Майкъл Олисе ѓдин срещу един", докато ПСЖ ще търси пространствата зад гърба на защитата чрез Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле.

В центъра на вниманието ще бъде Хари Кейн, който има впечатляващите 13 гола през този сезон в турнира. Неговата битка с капитана на ПСЖ Маркиньос ще бъде определяща за изхода на мача. Кейн е не само голмайстор, но и основен конструктор на атаките с 6 създадени чисти голови положения.



Защитата на Байерн, водена от Дайо Упамекано, ще има тежката задача да спре Хвича Кварацхелия. Грузинецът е в страхотна форма с 10 гола и 5 асистенции в кампанията, като в първия мач реализира две попадения. Майкъл Олисе също ще бъде под лупа, след като вече записа 5 гола и 7 асистенции, превръщайки се в основно оръжие на баварците по крилото.

Последните резултати и на двата отбора подсказват за известни колебания в защита. Байерн идва след равенство 3:3 срещу Хайденхайм в Бундеслигата, докато ПСЖ също завърши наравно 2:2 с Лориен в Лига 1.



Историята на директните срещи в Мюнхен дава предимство на домакините. В последните си две домакинства срещу този съперник в Шампионската лига Байерн записа чисти победи с 1:0 (ноември 2024 г.) и 2:0 (март 2023 г.).

Венсан Компани, който изгледа първия мач от трибуните поради наказание, заяви, че загубата с 4:5 не е била „никак забавна“, но подчерта, че резултатът е „практически 0:1“ за реванша заради минималния пасив.



Луис Енрике от своя страна определи първия двубой като „най-добрия мач“ в треньорската си кариера заради неговата интензивност и очаква нов голов спектакъл в Мюнхен.

