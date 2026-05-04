Байерн с нова визия срещу ПСЖ

Байерн Мюнхен ще носи екипа си за следващия сезон за първи път, когато е домакин на Пари Сен Жермен в полуфиналния мач-реванш от Шампионската лига в сряда, съобщи клубът в понеделник. Новите домакински фланелки за сезон 2026-27 са сравнително класически, със светло и тъмночервени райета, както и бели букви. Отборът на треньора Венсан Компани се изправя срещу ПСЖ след зрелищна загуба с 4:5 в първия мач в Париж. Женският отбор на Байерн също ще носи новия екип за първи път тази седмица, когато е домакин на Айнтрахт Франкфурт в събота. Тъй като това е последният им двубой пред собствена публика за сезона, те ще получат шампионския трофей на Байерн Кампус, след като вече защитиха титлата.

Снимки: Gettyimages