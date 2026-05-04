От Байерн отказали категорично едно от желанията на ПСЖ преди 1/2-финала в ШЛ

Ръководството на Пари Сен Жермен е пожелало отбора да отседне в мюнхенския хотел “Инфинити” преди реванша от 1/2-финалите срещу Байерн (Мюнхен) в сряда вечер, съобщават едновременно “Екип” и “Билд”. Причина за това е по-скоро от суеверие, тъй като именно това е мястото, на което отседнаха парижани преди финала срещу Интер през миналата кампания, спечелен безапелационно и донесъл първо отличие в турнира за французите. Това е хотелът, в който обикновено отсядат баварците и се намира само на 20 километра от “Алианц Арена”, отнемайки под половин час път до съоръжението. Именно поради тази причина баварците са отказали на ПСЖ да отседнат в “Инфинити”, тъй като баварците имат договор с хотела.
“Няма да се откажем от нашия хотел за домакински мачове. Това е нашият град и нашият хотел,” заявява Компани недвусмислено, цитиран от “Билд”. От ПСЖ са били надлежно информирани, че ще трябва да потърсят друг хотел, в който да отседнат и е взето решение за друго място, отново в близост до “Алианц Арена”.
Байерн с нова визия срещу ПСЖ
Снимки: Gettyimages