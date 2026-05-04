От Байерн отказали категорично едно от желанията на ПСЖ преди 1/2-финала в ШЛ

Ръководството на Пари Сен Жермен е пожелало отбора да отседне в мюнхенския хотел “Инфинити” преди реванша от 1/2-финалите срещу Байерн (Мюнхен) в сряда вечер, съобщават едновременно “Екип” и “Билд”. Причина за това е по-скоро от суеверие, тъй като именно това е мястото, на което отседнаха парижани преди финала срещу Интер през миналата кампания, спечелен безапелационно и донесъл първо отличие в турнира за французите. Това е хотелът, в който обикновено отсядат баварците и се намира само на 20 километра от “Алианц Арена”, отнемайки под половин час път до съоръжението. Именно поради тази причина баварците са отказали на ПСЖ да отседнат в “Инфинити”, тъй като баварците имат договор с хотела.

Out of superstition, PSG asked to stay at the Infinity Hotel in Munich ahead of Wednesday's return leg against Bayern, the same hotel where they stayed last year when they won the Champions League. However, the Infinity Hotel is where Bayern usually stay before their home games.… pic.twitter.com/xXPMMB7Dz9 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 4, 2026

“Няма да се откажем от нашия хотел за домакински мачове. Това е нашият град и нашият хотел,” заявява Компани недвусмислено, цитиран от “Билд”. От ПСЖ са били надлежно информирани, че ще трябва да потърсят друг хотел, в който да отседнат и е взето решение за друго място, отново в близост до “Алианц Арена”.

Снимки: Gettyimages