ПСЖ с четирима вратари, но без Хакими за реванша с Байерн

От Пари Сен Жермен обявиха група от 23 футболисти, която ще пътува за реванша срещу Байерн (Мюнхен) на "Алианц Арена" утре в полуфиналите от Шампионската лига. Луис Енрике няма да може да разчита на мароканския национал Ашраф Хакими, който получи контузия на дясното бедро в края на първия двубой срещу баварците и ще отсъства следващите няколко седмици. Очаква се той да бъде заменен в стартовия състав от френския национал Уарен Заир-Емери, който номинално е халф, пише вестник "Льо Паризиен".

В групата не е вратарят Люка Шевалие, който също контузи дясното си бедро на тренировката в сряда и не може да вземе участие. Поради тази причина освен титулярния вратар Матвей Сафонов и дубльора му Ренато Белучи Марин в разширения състав попаднаха още двама вратари - 20-годишният Билал Лорендон и 18-годишният Артур Виньо. Въпреки това контузените Ашраф Хакими, Люка Шевалие и Куентин Нджанту ще пътуват до Мюнхен, за да подкрепят съотборниците си срещу Байерн (Мюнхен) от трибуните.