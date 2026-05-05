Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

"Block out" с гости Тодор Скримов и Лазар Бучков
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. ПСЖ с четирима вратари, но без Хакими за реванша с Байерн

ПСЖ с четирима вратари, но без Хакими за реванша с Байерн

  • 5 май 2026 | 13:17
  • 346
  • 0
ПСЖ с четирима вратари, но без Хакими за реванша с Байерн

От Пари Сен Жермен обявиха група от 23 футболисти, която ще пътува за реванша срещу Байерн (Мюнхен) на "Алианц Арена" утре в полуфиналите от Шампионската лига. Луис Енрике няма да може да разчита на мароканския национал Ашраф Хакими, който получи контузия на дясното бедро в края на първия двубой срещу баварците и ще отсъства следващите няколко седмици. Очаква се той да бъде заменен в стартовия състав от френския национал Уарен Заир-Емери, който номинално е халф, пише вестник "Льо Паризиен". 

В групата не е вратарят Люка Шевалие, който също контузи дясното си бедро на тренировката в сряда и не може да вземе участие. Поради тази причина освен титулярния вратар Матвей Сафонов и дубльора му Ренато Белучи Марин в разширения състав попаднаха още двама вратари - 20-годишният Билал Лорендон и 18-годишният Артур Виньо.  Въпреки това контузените Ашраф Хакими, Люка Шевалие и Куентин Нджанту ще пътуват до Мюнхен, за да подкрепят съотборниците си срещу Байерн (Мюнхен) от трибуните. 

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ултрасите на Лацио и Интер ще бойкотират сблъсъка между двата тима

Ултрасите на Лацио и Интер ще бойкотират сблъсъка между двата тима

  • 5 май 2026 | 07:04
  • 2484
  • 0
Защитник на Рома е в полезрението на Барселона

Защитник на Рома е в полезрението на Барселона

  • 5 май 2026 | 06:33
  • 2748
  • 1
Грандовете в Англия влизат в битка за Рафаел Леао

Грандовете в Англия влизат в битка за Рафаел Леао

  • 5 май 2026 | 06:02
  • 4972
  • 2
Барселона печели битката за подписа на Бернардо Силва

Барселона печели битката за подписа на Бернардо Силва

  • 5 май 2026 | 05:34
  • 5300
  • 1
Напрежението в Реал продължава да расте, испанските играчи са "на нож" с Арбелоа

Напрежението в Реал продължава да расте, испанските играчи са "на нож" с Арбелоа

  • 5 май 2026 | 05:03
  • 5990
  • 6
Гасперини: В добра позиция сме, но не можем да си позволим грешки

Гасперини: В добра позиция сме, но не можем да си позволим грешки

  • 5 май 2026 | 04:28
  • 2858
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме още едно успешно волейболно лято

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме още едно успешно волейболно лято

  • 5 май 2026 | 13:54
  • 2609
  • 0
Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

  • 5 май 2026 | 13:25
  • 5923
  • 0
Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

  • 5 май 2026 | 12:44
  • 8849
  • 7
Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

  • 5 май 2026 | 11:52
  • 14236
  • 22
Колосална опашка за "златен" билет на "Герена"

Колосална опашка за "златен" билет на "Герена"

  • 5 май 2026 | 10:49
  • 17736
  • 68
78 години ЦСКА!

78 години ЦСКА!

  • 5 май 2026 | 09:12
  • 5382
  • 119